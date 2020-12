Die evangelische Kirchengemeinde Hohenacker hat am Sonntag in der Erhartskirche drei Jubilare geehrt: Klaus Maurer, Michael Ehret und Christa May. Zwei von ihnen wurden zugleich verabschiedet.

Begleitet wurde die Veranstaltung von Gesangseinlagen des Kirchenchors. Natürlich fand der Gottesdienst unter strikten Hygienemaßnahmen statt, aber selbst das nahm dieser sinnlichen Veranstaltung nicht den vorweihnachtlichen Charme.

Klaus Maurer, der vierzig Jahre im Kirchenchor aktiv