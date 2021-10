Seit Montag müssen Schüler an den Schulen in Baden-Württemberg am Sitzplatz keine Maske mehr tragen – und die meisten tun das nach Beobachtung von Axel Rybak auch nicht mehr. Der Rektor der Staufer-Realschule und geschäftsführende Waiblinger Schulleiter sagt, dass pro Klasse etwa zwei bis drei Schüler noch eine Maske am Tisch tragen würden. Trotzdem kann der Rektor in Sachen Corona aufatmen: Die Häufung von Infektionen, die es noch bis Anfang Oktober gegeben hat, ist vorbei.

Mit Stand