Ab Mittwoch (6.7.): Emil-Münz-Straße in Waiblingen bis Ende Juli gesperrt

Ab Mittwoch, 6. Juli, wird die Emil-Münz-Straße in Waiblingen vollständig gesperrt. Das teilte die Abteilung Straßen und Brücken der Stadt in einer Pressemitteilung mit.

Eine Umleitung ist eingerichtet

Von der Sperrung betroffen ist der Bereich zwischen der Eisentalstraße und dem Gebäude mit der Hausnummer 24 in der Emil-Münz-Straße. Hier wird der Straßenoberbau erneuert. Die Versorgungsleitungen wurden bereits in diesem Abschnitt verlegt, so die städtische Abteilung für Straßen und Brücken. Eine Umleitung für alle Verkehrsteilnehmer ist eingerichtet.

Die Auf- und Abfahrt zur und von der Alten Bundesstraße ist laut Stadt nicht von der Sperrung betroffen. Die Bauarbeiten in der Emil-Münz-Straße werden voraussichtlich bis Ende Juli andauern.