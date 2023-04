Abgaben vermieden, Arbeiter eingeschleust? Chefs aus Waiblingen vor Gericht

Zwei Unternehmer stehen vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, bei Dutzenden Mitarbeitern in Waiblingen die Sozialabgaben nicht richtig abgeführt und Ausländer von außerhalb der EU eingeschleust zu haben, um sie als billige Arbeitskräfte zu nutzen. Die Forderung: über 400.000 Euro einzuziehen. Bis zu einem Urteil wird es noch länger dauern.

Verhandlungsdauer mindestens bis Jahresende

Auf eine Verhandlungsdauer mindestens bis Jahresende habe sich das Schöffengericht des Waiblinger Amtsgerichts eingerichtet, so der Vorsitzende Richter Steffen Kärcher. Beim ersten Termin waren die beiden Vertreter der Stuttgarter Staatsanwaltschaft vollauf damit beschäftigt, die Anklageschrift vorzutragen.

In ihr wird den beiden Verantwortlichen eines Waiblinger Unternehmens vorgeworfen, seit 2017 in 85 Fällen für Mitarbeiter keine oder zu geringe Beiträge an die Sozialversicherung abgeführt zu haben. Der Arbeitnehmeranteil belaufe sich dabei auf fast 190.000 Euro, der Arbeitergeberanteil auf knapp 180.000.

Bis heute nicht bezahlt wurden laut Anklage ferner Pflichtversicherungsbeiträge an vier Krankenkassen über weit mehr als 20.000 Euro.

Weiterer Vorwurf: Ausländer als billige Arbeiter eingeschleust

Ein weiterer Vorwurf lautet auf Einschleusung von ausländischen Staatsangehörigen von außerhalb der Europäischen Union, um diesen den unerlaubten Aufenthalt in Deutschland zu verschaffen, sie im Unternehmen zu beschäftigen und sich selbst davon einen Vermögensvorteil zu verschaffen. Dies sei in 30 Fällen geschehen.

Und zu guter Letzt beschuldigt die Staatsanwaltschaft einen der Unternehmer, von April 2020 bis September 2020 bei der Agentur für Arbeit Kurzarbeit für seine Mitarbeiter angemeldet zu haben, obwohl diese in Vollzeit durcharbeiteten. Dadurch habe er von der Agentur Zuschüsse für über 40.000 Euro abgegriffen, die ihm nicht zugestanden hätten.

Kein Haftbefehl

Die Angeklagten und deren Verteidiger schwiegen am ersten Verhandlungstag zu den Anklagepunkten. Die Staatsanwaltschaft hingegen verband ihre Einladung, zur Aufklärung beizutragen, mit dem Hinweis, dass wohl auch infrage gekommen wäre, gegen einen der Angeklagten einen Haftbefehl zu beantragen und Untersuchungshaft zu verhängen. Schließlich sei über längere Zeit hinweg der ständige Wohnsitz des Mannes nicht bekannt gewesen. Dies sei ein geradezu klassisches Argument für einen Haftbefehl. Zur Frage, warum kein Haftbefehl erlassen worden ist, verweist die Staatsanwaltschaft auf das Amtsgericht. Dessen Direktor Michael Kirbach führt die richterliche Unabhängigkeit an. Nach seiner retrospektiven Einschätzung habe in diesem Fall jedoch nichts für einen Haftbefehl gesprochen. Die Angeklagten hätten sich dem Verfahren gestellt.

„Es geht hier um viel Geld“, so Richter Steffen Kärcher in der Verhandlung und verwies auf die Forderung der Staatsanwaltschaft auf Einziehung von Wertersatz in Höhe von mehr als 400.000 Euro. Das Gericht habe sich auf eine Verhandlungsdauer bis zum Jahresende eingerichtet und vorsorglich auch bereits einen Ersatzschöffen bestellt, für den Fall, dass es krankheitsbedingt zu Ausfällen kommt.

Folgetermine wurden bereits bis in den Sommer festgesetzt. Für den nächsten Termin ist der Einstieg in die Beweisaufnahme und die Befragung eines ersten Zeugen vorgesehen.