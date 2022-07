Abriss Jakob-Andreä-Haus und mehr: Was die evangelische Kirche Waiblingen vorhat

„Es geht um ein heißes Thema!“ Mit diesen Worten begrüßte Dekan Timmo Hertneck beim Informationsabend zum neuen Immobilienkonzept der evangelischen Kirchengemeinde Waiblingen zahlreiche Interessierte, die trotz sommerlicher Hitze am vergangenen Dienstag den Weg ins Jakob-Andreä-Haus gefunden hatten.

„Immobilien können immobil machen. Aber wie uns die Apostelgeschichte am Beispiel des Petrus zeigt, gibt es einen Weg aus der Gefangenheit“, so das Credo von Dekan Hertneck. Und in der Tat, auch die evangelische Kirchengemeinde Waiblingen drücken Verbindlichkeiten, die durch den Betrieb und Erhalt zahlreicher Liegenschaften verursacht werden. Und dies angesichts zurückgehender Gemeindegliederzahlen und schwindender Ressourcen.

Einsparungen durch weniger Räume und den Verkauf von Immobilien

Möglichkeiten zur Senkung der Kosten waren also gefragt. „Zwei Jahre hat es gedauert und viele Nerven gekostet, um dieses Immobilienkonzept zu erstellen“, so Dr. Daniel Tröndle, der in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Kirchengemeinderats dem Publikum die Pläne erläuterte. Einsparungen sollen nun durch eine Verringerung der genutzten Räume und die gezielte Abgabe von Gemeindehäusern und Grundstücken in Erbbaurecht oder auch durch Verkauf erzielt werden. So lauten auch die Vorgaben des Oberkirchenrats, der auf der Abgabe von Gemeindehäusern besteht.

Die Michaelskirche und das Nonnenkirchlein sind von den Maßnahmen nicht betroffen. Als Hauptkirche und weithin sichtbare Mitte der evangelischen Kirche in Waiblingen bleibt die zentral gelegene Michaelskirche gemeinsam mit dem Nonnenkirchlein voll umfänglich erhalten und genutzt. Anders sieht es beim Jakob-Andreä-Haus aus. An dessen Stelle soll ein neues Multifunktionsgebäude nach modernen Maßstäben entstehen.

Jakob-Andreä-Haus: Bei Neubebauung soll es Gebäudeteil für die Kirchengemeinde geben

Hierfür soll mit einem gemeinwohlorientierten Wohnbauträger ein Gesamtkonzept und eine Machbarkeitsstudie entwickelt werden, das die Neubebauung des gesamten Areals mit beinhaltet. Sowohl der Verkauf als auch die Abgabe in Erbbaurecht ist denkbar. Bei der Neubebauung soll ein Gebäudeteil für die Kirchengemeinde enthalten sein, der auch weiterhin Eigentum der Kirchengemeinde bleiben wird. Dies soll sich am künftigen Raumbedarf orientieren. Zumindest ein Gemeindesaal sowie die Unterbringung vorhandener Einrichtungen und Büros sollen gewährleistet sein.

Das Dietrich-Bonhoeffer-Haus wird derzeit von Verbänden wie dem Christlichen Verein Junger Menschen (CVJM) oder den Pfadfindern genutzt. Das soll auch weiterhin möglich sein. Geplant ist, das Gebäude an die derzeitigen Betreiber durch Verkauf oder per Erbbaurecht abzugeben. Auch soll eine mögliche Teilung des Grundstücks in separate Gelände für Jugendkirche und den Kindergarten geprüft werden.

Evangelische Gemeinde will auch Martin-Luther-Haus in Waiblingen-Süd abgeben

Auch vom Martin-Luther-Haus will sich die Kirchengemeinde trennen und sucht deshalb nach einem Interessenten. Gleichwohl soll die Gemeindearbeit vor Ort erhalten bleiben. Hoffnungen setzt die Kirchengemeinde dabei auf Verhandlungen mit der Stadt Waiblingen. Nach der Sanierung des Gebäudes, gegebenenfalls auch nach dessen Neuerrichtung, soll die Gemeinde die Möglichkeit haben, bedarfsgerecht Räume anzumieten.

Die Liegenschaft „Johannes-unter-dem-Kreuz“ auf der Korber Höhe wird ökumenisch mit der katholischen Kirche betrieben. Mit ihr soll die dauerhafte Nutzung in Hinblick auf eine notwendige Entlastung des ordentlichen Haushalts und von Investitionsausgaben geprüft werden.

Evangelischer Kirchengemeinderat entscheidet

Daneben stehen weitere Gebäude zur Disposition. Die ehemaligen Pfarrhäuser in der Eugenstraße und der Emil-Münz-Straße sollen verkauft werden. Für die Kindergärten plant der Kirchenbezirk mittelfristig eine Strategie zur Übernahme der Gebäude und Gelände. Details dazu müssen noch ausgearbeitet und geprüft werden, bevor der Kirchengemeinderat darüber entscheidet.

„Manche Pläne haben bei den Beteiligten auch Schmerzen verursacht“, resümierte Daniel Tröndle. In einigen Fällen soll die evangelische Kirchengemeinde nach zehn Jahren über den künftigen Bedarf beraten und ihre Pläne überarbeiten.