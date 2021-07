Abwasser-Anschluss zusammengebrochen: Straße Junge Weinberge in Waiblingen muss gesperrt werden

In der Straße Junge Weinberge, Kreuzungsbereich Oberer Rosberg (vor Gebäude Nummer 1), muss am kommenden Montag, 19. Juli, ab 7.30 Uhr eine Vollsperrung eingerichtet werden. Der Grund ist laut Stadtverwaltung „eine Notaufgrabung des Kanals“.

Dort kann das Abwasser eines Hauses nicht in die Kanalisation abfließen, so die Verwaltung am Freitag auf Nachfrage unserer Redaktion. Der Hausanschluss sei zusammengebrochen, das Abwasser drückt an die Oberfläche.

Die Straßensperrung ab Montag soll voraussichtlich drei bis vier Tage dauern. Die Bushaltestellen der Linie 208 (OVR) Oberer Rosberg und Junge Weinberge können während der Dauer der Sperrung nicht bedient werden.