Das Hotel Koch am Bahnhof ist schon Geschichte. Wo die Familie Koch-Reutter bis Herbst 2019 ihr 52-Zimmer-Haus mit familiärem Charme führte, wächst nun Etage um Etage der Nachfolge-Bau aus dem Boden: Die Avonia Real Estate lässt am traditionsreichen Standort ein Hotel der Kette Loginn by Achat errichten. Nach Abriss und Gründung bewegen sich die Bauarbeiten inzwischen wieder über dem Straßenniveau: Aktuell sind im zweiten Stockwerk die Rohbauarbeiten im Gange.

Hinter dem Projektleiter