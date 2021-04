Seit Montag wurden an den Waiblinger Schulen rund 3200 Schnelltests von Schülerinnen und Schülern durchgeführt. Dabei ergaben sich acht positive Schnelltestergebnisse. Das teilt die Stadt Waiblingen auf Anfrage unserer Redaktion mit. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler seien sofort nach Hause geschickt worden. Verdachtsfälle gab es auch an Schulen in Weinstadt.

Regeln gehalten

Die Abstands- und Hygienevorschriften seien eingehalten, Masken getragen worden. Da die