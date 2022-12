Achtung Alarm: Am Warntag 2022 testet Waiblingen neue Sirenen

Am Donnerstag, 8. Dezember 2022, findet der bundesweite Warntag statt. An diesem Aktionstag erproben Bund und Länder sowie die teilnehmenden Kommunen in einer gemeinsamen Übung die vorhandenen Warnmittel. Die Stadt Waiblingen testet in diesem Zusammenhang in Waiblingen-Beinstein die beiden neuen mobilen Sirenenanlagen.

Lautsprecherdurchsagen werden zu hören sein

Angenommen wird ein Hochwasserereignis der Rems. Aus diesem Grund werden Lautsprecherdurchsagen in den Bereichen Waiblinger Straße, Mühlweg, Seewiesenstraße sowie der Quellenstraße und im Wohngebiet In den Auen zu hören sein.

Warnmittel wie Sirenen, Radiodurchsagen oder Warn-Apps

Von 11 Uhr an aktivieren die beteiligten Behörden und Einsatzkräfte verschiedenste Warnmittel wie Sirenen, Radiodurchsagen oder Warn-Apps. Zum ersten Mal wird beim diesjährigen Warntag durch den Bund zudem die Technologie Cell Broadcast getestet. Cell Broadcast ist eine Warnnachricht, die direkt aufs Handy geschickt wird.

Ziel des Warntags ist es, die vorhandenen Warnmittel und die Abläufe auf ihre Funktion und auf mögliche Schwachstellen hin zu überprüfen.