Achtung Autofahrer: Hallenbad-Kreuzung in Waiblingen wird eine Woche gesperrt

Autofahrer müssen sich für Ende Februar auf eine mehrtägige Sperrung der Hallenbad-Kreuzung in Waiblingen einstellen. Die Arbeiten stehen in Zusammenhang mit der Regionalen Mobilitätsplattform“ (RMP) der Region Stuttgart, die den Schleichverkehr von den Bundesstraßen aus der Stadt raushalten soll. Die Stadt Waiblingen nutzt die Gelegenheit für eine notwendige Sanierung des Straßenbelags auf einer Fläche von 1200 Quadratmetern.

Die vielbefahrene Kreuzung wird voraussichtlich vom 20. bis 25. Februar gesperrt. Aber nicht vollständig: Die Durchfahrt aus Richtung des B14-Anschlusses Waiblingen-Mitte in Richtung Bürgerzentrum ist weiter möglich. Gesperrt wird aber der Abschnitt zwischen Esso-Tankstelle und Talauen-Flutbrücke. Die Sperrung wird mit Schildern angekündigt, auch Umleitungen werden ausgeschildert, aber es wird spürbare Beeinträchtigungen im Straßenverkehr geben, da redet Oliver Strauß, Fachbereichsleiter Städtische Infrastruktur, nicht drumherum: „Ein gewisses Aushalten wird nötig sein.“

Straßenbelag-Erneuerung: Jetzt oder später

An der Hallenbad-Kreuzung werden die technischen Vorkehrungen getroffen, dass sie in das Netz intelligenter Ampeln in der Region integriert werden kann. Gleichzeitig plant der Fachbereich, in dem relativ kurzen Zeitraum die Deck- und die Binderschicht des Belags zu erneuern. Voraussetzung fürs Gelingen ist eine halbes baustellenfreundliche Witterung ohne viel Niederschlag. Spielt das Wetter nicht mit, muss die Sanierung zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden – und dafür würde eine erneute Sperrung notwendig.

Ampeln werden digital vernetzt

Im Zuge der Regionalen Mobilitätsplattform sind in den letzten Monaten in Waiblingen drei neue Ampelanlagen installiert worden, die noch nicht in Betrieb sind: an der Einmündung der B-14-Abfahrt Waiblingen-Mitte; an der B-14-Anschlussstelle Waiblingen-Mitte in Richtung Stadtzentrum, im Bereich An der Talaue/Beinsteiner Straße und auf der der Korber Höhe (Winnender Straße.

In Waiblingen sollen im Zuge des Projekts Ampeln an Einfall- und Durchfahrtsstraßen digitalisiert und vernetzt werden – und nicht nur die neuen Pförtnerampeln gehören zum künftigen Netz. Im Zuständigkeitsbereich der Stadt und des Landkreises sind es die Lichtsignalanlagen an der Talaue auf Höhe des Roten Kreuzes (Henri-Dunant-Straße) und der Rundsporthalle, die Hallenbad-Kreuzung, in der Neustädter Straße bei der Feuerwehr, die AOK-Kreuzung sowie die Ampeln in der Korber Straße bei der Jugendfarm und in der Winnender Straße (Korber Höhe). Dazu kommen in Zuständigkeit von Bund und Land die Ampeln beim Freibad und an der B-14-Auffahrt Waiblingen-Mitte.