Achtung bissig: "Simplicissismus"-Satiren in der Galerie Stihl in Waiblingen

Der blutrote Höllenhund hat sich von der Kette gerissen und blickt zähnefletschend auf sein nächstes Opfer: Die Bulldogge von Thomas Theodor Heine verfehlt auch nach mehr als 125 Jahren ihre drohende Wirkung nicht und wurde zum Wappentier der politisch-satirischen Wochenzeitschrift „Simplicissimus“. Mehr als 100 Karikaturen des berühmten Blattes, darunter viele Originalzeichnungen, sind jetzt bis zum 12. Februar 2023 in der Galerie Stihl Waiblingen zu sehen.

Oft waren die Satiren im „Simpl“ so bissig wie der ikonenhafte Höllenhund – und das Blatt entsprechend gefürchtet. Besonders die Kirche, das Militär und der Kaiser bekamen ihr Fett weg, also die Säulen der Macht im konservativ-nationalistischen Kaiserreich. Zumal die Redaktion in München ansässig war, blieb der bayrische König ebenfalls nicht verschont, wenngleich das Preußentum zu den Lieblingszielscheiben der Karikaturisten zählte.

QR-Codes für historisches Hintergrundwissen

Die Pickelhaube als Symbol des preußischen Militarismus findet sich auf Zeichnungen und auch ganz real als Ausstellungsstück aus dem Fundus des Waiblinger Hauses der Stadtgeschichte. Von der Zusammenarbeit erhofft sich Kuratorin Sandra Spiegler, die Hintergründe zu Politik und Gesellschaft im Kaiserreich und in der Weimarer Republik lebendig und auch für das Waiblinger Publikum erlebbar zu machen. In der Galerie finden sich auch Fotos von Soldaten des Ersten Weltkriegs und von Arbeitern der Alten Ziegelei in Waiblingen. Mit QR-Codes können sich die Betrachter bei Bedarf historisch Wissenswertes etwa über den russisch-japanischen Krieg oder die Marokkokrisen aufs Smartphone laden.

Betrunkene Studenten und protestierende Frauenrechtlerinnen

Burschenschaftler wanken betrunken durch München. Der eine sagt: „Ich glaub’, ich hab’ ausstudiert – ich werd’ von nichts mehr richtig besoffen.“ Ja, so manche der karikierten Typen existieren heute noch. Zugleich haben sich die Zeiten geändert: Ein Polizist stellt einen Arbeiter im Bild „Die Lösung der Arbeiterfrage“ vor die Wahl, in die Fabrik oder ins Zuchthaus zu gehen. Man hat nicht das Gefühl, dass der Unterschied allzu groß ist. Eine protestierende Frauenrechtlerin wird abgeführt, wogegen ein Passant einwendet: „Das ist eine Frau aus der besten Gesellschaft.“ – „Das sind gerade die Schlimmsten“, lautet die Antwort der Gendarmen. Das Frauenwahlrecht trat erst 1918, mehr als 20 Jahre später, in Kraft.

Wenig verwunderlich, dass der „Simplicissimus“ häufig mit der Obrigkeit in Konflikt geriet, Zensur erdulden musste oder wegen Majestätsbeleidigung verurteilt wurde. Das kam sogar so oft vor, dass sich Redaktionen einen „Sitzredakteur“ leisteten, der nicht nur den Redaktionssitzungen beiwohnte, sondern im Zweifelsfall auch derjenige war, der im Gefängnis einsitzen musste, wenn man wieder einmal einen Prozess verloren hatte. Wie gesagt, die Zeiten ändern sich. Im aktuellen Stellenplan des Zeitungsverlags Waiblingen ist eine derartige Position jedenfalls nicht vorgesehen.

Autoren und Künstlerinnen von hohem Rang

Gegründet wurde der Simplicissimus im Jahr 1896 vom Verleger Albrecht Langen mit hoher publizistischer Ambition. Jedoch musste fast die vollständige erste Auflage wieder eingestampft werden, weil sie in den Kiosken liegen blieb. In seiner Hochphase um die Jahrhundertwende erreichte er aber Auflagen von bis zu 85.000. Autoren von hohem literarischen Rang wie Frank Wedekind, Rainer Maria Rilke, Robert Walser, Hugo von Hofmannsthal, Karl Kraus und Gustav Meyrink schrieben für die Zeitschrift, die eben nicht nur ein Witzblatt war. Platz für leichte Muse und seichte Späße über neue Technik und Mode blieb gleichwohl. Künstlerisch waren neben Karikaturen auch Werke von anmutiger Schönheit und harter Sozialkritik zu sehen – Beispiele von Käthe Kollwitz sind Teil der Waiblinger Ausstellung.

Kunstschule macht Angebote für Schulen und Kitas

Die vorbereitenden Gespräche liefen schon seit Jahren, sagt Galerieleiterin Dr. Anja Gerdemann. Der Simplicissimus passt zum Schwerpunkt „Zeichnung“ der Galerie und eignet sich wegen seiner Bezüge zur Geschichte und Politik als Anschauungsmaterial für Schulen. Die Kunstschule Unteres Remstal bietet wieder ein umfangreiches Kunstvermittlungsprogramm. Ein begleitender Vortrag behandelt den literarischen Namensgeber der Zeitschrift, den Schelmenroman „Der abenteuerliche Simplicissimus“ von Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges.

Die Vernissage findet am Freitag, 18. November, um 19 Uhr in der Kunstschule Unteres Remstal (Weingärtner Vorstadt 14) statt. Es sprechen Oberbürgermeister Sebastian Wolf und Dr. Anja Gerdemann, Leiterin der Galerie Stihl Waiblingen, sowie die Kuratorin Sandra Spiegler M.A. vom "Olaf Gulbransson Museum" in Tegernsee. Musikalisch umrahmt wird die Eröffnung durch die Musikschule Unteres Remstal.