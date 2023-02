ADAC-Prüftruck in Waiblingen: Kostenloser Auto-Check

Mit Beginn am Montag (27. Februar) beitet der ADAC in Waiblingen in dieser Woche für drei Tage kostenlose Überprüfungen von Pkw an. „Autofahrerinnen und Autofahrer aus dem Raum Waiblingen können ihr Fahrzeug in der ADAC-Prüfeinheit kostenlos checken lassen“, teilte der Autoclub mit. „Reifenprofiltiefen, Bremskraft, Stoßdämpfer und Bremsflüssigkeit (soweit fahrzeugtechnisch möglich)“ und Beleuchtung können laut ADAC überprüft werden. Dank Hebebühne könne im Bedarfsfall auch die Unterseite inspiziert werden. So sollen Folgeschäden vermieden und die Verkehrssicherheit verbessert werden. Die maximale Durchfahrtshöhe beträgt 1,80 Meter. Nach Abschluss der Prüfung lassen sich die gemessenen Werte aus einem Protokoll entnehmen.

Mit Wartezeiten ist zu rechnen

Der Truck steht von diesem Montag, 27. Februar, bis Mittwoch, 1. März, in Waiblingen auf dem Parkplatz an der Rundsporthalle (Beinsteiner Straße) in Waiblingen. Das Prüfteam ist von 10 bis 13 Uhr sowie 14 bis 18 Uhr im Einsatz. „Längere Wartezeiten“ sind laut ADAC allerdings möglich.