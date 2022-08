After Work in Waiblingen: Der Postplatz als große Tanzfläche

Die Hitze des Tages ist noch nicht vom Postplatz gewichen, da bitten Daniel und Nadine Zambon von „Fun and Dance“ zum Tanz: Die sommerliche Reihe von Tanzabenden hat die Corona-Pause gut überstanden. Teilweise waren nach Schätzung des Waiblinger Tanzlehrers rund 300 Besucherinnen und Besucher dabei. Besonders in den Übergangsphasen um 19 Uhr herum, wenn sich die Publikumsgruppen mischten: Wenn also die Familien, die den Nachwuchs zur Kinder-Disco begleiten, noch nicht den Weg nach Hause angetreten haben und die Pärchen, die ein paar Schrittfolgen in Discofox oder Salsa lernen oder wider auffrischen möchten, sich aufs Parkett wagen.

Jive für Erwachsene, Minidisco für Kinder

Am letzten von vier Abenden drehte sich alles um Jive, Swing und Lindy Hop. Ob den Tänzern nun der Schweiß ausbricht wegen der Tücken von Takt und Drehung oder wegen der molligen Temperaturen um die 30 Grad: Das stört hier niemanden, hier geht’s nicht steif zu wie beim Opernball, sondern so locker, wie’s die Gelenke erlauben – eben mit Swing. Daniel Zambon, Chef der Tanzschule im Ameisenbühl, lockt als Animateur ganz im orangefarbenen Dress der fürs Stadtmarketing zuständigen WTM Gmbh die Zurückhaltenderen unter den Gästen aus der Reserve und führt mit seiner Gemahlin als Tanzpartnerin vor, wie man einer gelungenen Abfolge von Schritten noch das gewisse Etwas verleiht: „Der Jive braucht zum Abschluss eine Pose – einfach aufhören, das gibt’s nicht.“

Die Kinder-Disco ist „immer mega“, sagt eine Familie. Überhaupt braucht die Tanzschule keine Nachwuchssorgen zu haben. Beim Ferienprogramm mit 50 Plätzen ist die Hütte voll, obwohl parallel die Spowo des VfL Waiblingen läuft. Viele berufstätige Eltern wissen das Angebot bis in den Nachmittag zu schätzen, das in der letzten Ferienwoche wiederholt wird.