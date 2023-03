Akkordeon-Orchester Hohenacker ehrt Mitglieder - Konzert am Sonntag (26.3.)

Bei der Jahreshauptversammlung hat das Akkordeon-Orchester Hohenacker e. V. mehrere Vorstandsmitglieder bestätigt, einen neuen Jugendleiter gewählt und mehrere Mitglieder für ihre jahrzehntelange Treue zum Verein gewürdigt.

Martin Reinhardt, 1. Vorsitzender, bedankte sich laut AOH-Mitteilung beim Vorstands- und Ausschussteam sowie bei allen Mitgliedern, die sich aktiv am Vereinsleben beteiligt und mitgewirkt haben. In einer Gedenkminute wurde an ein Gründungs- und Ehrenmitglied gedacht: Doris Kölz ist im letzten Jahr verstorben. Sie habe den Verein mit ihrem Engagement positiv geprägt, unterstützt und bereichert.

„Erfreulicherweise ist die finanzielle Lage des Vereins solide und die Zahl der Mitglieder stabil geblieben“, so die Mitteilung des AOH weiter. Bei den Wahlen wurden Angelika Kirchner in ihrem Amt als 2. Vorsitzende, Nina Winkler als Kassiererin, Rita Luithardt und Markus Bäuerle als Wirtschaftsleiter sowie Wolfgang Schäfer als passives Mitglied bestätigt. Simon Baitinger stellte sich als Jugendleiter zur Wahl und wurde von der Versammlung einstimmig gewählt. „Martin Reinhardt bedankte sich bei Sabine Burany, die dieses Ehrenamt mehrere Jahre ausübte und nun in jüngere Hände übergeben konnte“, so der Verein.

Acht Mitglieder wurden für 20-, 25- und 30-jährige Vereinszugehörigkeit geehrt. Für 40 Jahre erhielten Petra Gnamm, Angelika Kirchner, Timo Schäfer, Tamara Wiesenmaier und Hans Ziegler Urkunden.

Auch 2023 möchte das Akkordeon-Orchester Hohenacker wieder zum kulturellen Leben in der Gemeinde beitragen. Am kommenden Sonntag (26. März, 17 Uhr) gibt das 1. Orchester unter der Leitung von Hans-Günther Kölz in der Erhartskirche in Hohenacker ein Konzert.

Auf dem abwechslungsreichen Programm stehen unter anderem Kompositionen des Dirigenten wie „Illumination“, das von einer finnischen Volksweise inspiriert ist. Auch kirchliche Musik wie der Choral „Jesus bleibet meine Freude“ sowie das „Allegro aus der Sinfonia in B“ von Johann Christian Bach werden gespielt. Die Solistin Sabine Burany tritt auf, wie auch Sängerin Pia Joh mit Jürgen Kölz am Klavier. Eintritt frei.