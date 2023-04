"Albanischer Schwabe": Wie Ajet Mustafaj in Waiblingen zum Unternehmer wurde

Im „Parketthaus Waiblingen“ gibt es nicht nur Bodenbeläge und Handwerker, die sie verlegen: Chef Ajet Mustafaj baut auch Tische, „handmade in Waiblingen“, wie er sagt. Besonders ist das teils uralte Holz - und dass er es mit Epoxidharz begießt. Der 28-Jährige, der am liebsten von jedem nur beim Vornamen Ajet genannt werden möchte, kam vor zwölf Jahren aus dem Kosovo nach Deutschland. Inzwischen ist er fest verwurzelt, engagiert sich im Fußballverein und für soziale Zwecke. Er sieht sich als „albanischen Schwaben“ und stolzen Waiblinger.

Als er 2010 als Jugendlicher in Waiblingen landete, ging es für Ajet gleich mit der Hauptschule los. „Ich konnte kaum Deutsch am Anfang“, sagt er. Doch er lernte schnell. Arbeit fand er erst einmal auf Baustellen. Zwei Jahre lang, „da habe ich das Geschäft kennengelernt“. Dann machte er sich selbstständig, verlegte bei seinen Kunden Parkett.

Vor viereinhalb Jahren eröffnete er das „Parketthaus“, zunächst in der Neustädter Straße. Heute befindet es sich ein paar Häuser weiter, an der Ecke zur Alten Winnender Steige. Zwei Angestellte sind für die Bodenbeläge zuständig, der Chef packt auch mit an, an den Wochenenden macht er die Buchhaltung.

Das Geschäft läuft, viele freie Tage hat er nicht, auch wenn er schon einen Gang zurückgeschaltet habe, um Zeit für seinen kleinen Sohn zu haben: „mein Ein und Alles“. Mit der Mutter ist er nicht zusammen, teile sich aber das Sorgerecht für das gemeinsame Kind. Mit seiner heutigen Ehefrau lebt Ajet in Waiblingen, trainiert mit anderen die F-Junioren des SV Hegnach - früher war er selbst ein sehr ambitionierter Fußballer.

Teils uraltes Holz für die Möbel

Aus dem Traum, es zum Profi zu bringen, wurde letztlich nichts, aber in seinem Handwerk hat er sich erfolgreich etabliert. Sein Faible, um das er sich im Laden persönlich kümmert, sind die handgemachten Möbel geworden - insbesondere Tische. Jeder ist einzigartig, die Kunden können sich im Lager ein Holz aussuchen, jedes mit seiner eigenen Form, Maserung, Rissen.

Verwendet werden Eiche, Kirsche oder Walnuss, aber auch Mooreiche: Holz von Stämmen, die über Jahrhunderte eben in Mooren oder Sümpfen gelegen haben. Gerade hat Ajet einen Kubikmeter davon aus der Normandie ersteigert: das Holz sei 3500 Jahre alt, mit Zertifikat, sagt er. Ansonsten bezieht er Holz aus dem Schwarzwald, für die Tische und das Parkett, aber auch von weiter weg. Es sei schwierig, alles regional zu beschaffen.

Seine Tische wären aber nicht Ajets Tische, wenn sie „nur“ aus schönem Holz bestünden. Er kombiniert Natur mit Kunststoff, indem er das Holz nach und nach mit Epoxidharz verbindet. Die glattpolierten, glänzenden, teils schwarzen Oberflächen sind beliebt. „Die Nachfrage ist hoch“, sagt Ajet, der von seiner Tante auf die Idee gebracht wurde, nachdem sie entsprechende Youtube-Videos aus den USA gesehen hatte. „Bei den Tischen boomt’s“.

200 bis 400 Arbeitsstunden

Günstig sind sie indes nicht. Eine Variante mit Kirsche und Epoxidharz, an der Ajet zuletzt arbeitete, kostet beispielsweise 6800 Euro. Das liegt neben dem Material vor allem an der Arbeitszeit: Je nach Größe, Stärke und Holzart braucht Ajet 200 bis 400 Stunden für einen Tisch, schätzt er. Seinen Stundenlohn setze er dabei relativ niedrig an. „Das ist eher ein Hobby für mich.“

Die Kundschaft ist eher im fortgeschrittenen Alter, zwischen 40 und 70 Jahren, berichtet Ajet. „Jüngere sind auch fasziniert, wenn sie die Tische sehen, können sie sich aber meistens nicht leisten.“

Ideen hat der 28-Jährige noch viele: Das Parketthaus will er innen komplett umbauen, vielleicht einen Maschinenverleih anbieten. Eine mobile Photovoltaikanlage soll Strom für die Schleifgeräte liefern. Auch Kurse kann er sich vorstellen: damit Interessierte sich ihre eigenen Tische bauen können. In Waiblingen ist er zum Unternehmer geworden: „Ich liebe diese Stadt“, sagt Ajet. „Waiblingen ist meine Heimat.“