Alfonso Fazio und TVB Stuttgart: Spendenaktion für Waisenkinder in Uganda

Gemeinsam mit Freunden aus Sizilien unterstützt der Waiblinger Stadtrat Alfonso Fazio ein Waisenhaus in Uganda. Neben dem Heim, das von 36 Kindern bewohnt wird, entsteht eine weiterführende Schule. Mangels Finanzen ist indes der Bau ins Stocken geraten. „Wir hoffen, dort sechs Klassenzimmer für die fünfte bis achte Klasse zu schaffen“, erläutert Fazio die Pläne. Beim Handball-Bundesligaspiel des TVB Stuttgart gegen Melsungen bekommt er Hilfe von den „Wild Boys“ und ihren Fans. Er wird über das Projekt informieren und Infoflyer mit dem Spendenkonto verteilen. Zudem werden Becher gesammelt, damit das Pfand als Erlös an das Projekt geht.

Die bestehende Schule geht bis zur vierten Klasse. Dazu soll ein Lehrerzimmer kommen, denn das befindet sich bislang in einer aus Brettern zusammengezimmerten Hütte. Auch ein kleiner Computerraum ist vorgesehen, denn PCs gibt es in den meisten Familien der Umgebung nicht. Die Schule wird von Waisenkindern aus dem Heim ebenso wie von Kindern aus der Umgebung besucht, die bei ihren Eltern wohnen. Insgesamt 140 Kinder. Das Waisenhaus spart sich, indem es die Schule selbst betreibt, das in Uganda fällige Schulgeld für die Waisenkinder.

Ugandisches Schulbauprojekt: Bescheidene Standards

Während der Stadtrat in Deutschland über Schulsanierungen und Kita-Neubauten mit entscheidet, die mehrere Millionen Euro verschlingen, bewegt sich das ugandische Schulbauprojekt von „Hopeworth Children Italia“ in weitaus bescheideneren Dimensionen: Die Kosten liegen bei voraussichtlich 28 000 Euro. Der Standard ist natürlich nicht vergleichbar.

Fazio: Fluchtursachen bekämpfen

„Wir wollen den Kindern eine Chance fürs Leben geben“, sagt der Stadtrat über seine Motivation. „Dann werden sie nicht auf der Flucht irgendwo auf dem Mittelmeer sterben müssen.“ Je mehr Projekte wie dieses in die Tat umgesetzt werden, desto weniger Gelegenheit hätten Schleuserbanden, zahlungswillige Opfer zu finden.

Die "Mutter Teresa" von Kasese

Die Stadt Kasese, in der sich das Waisenhaus befindet, liegt rund 500 Kilometer von der Hauptstadt Kampala entfernt. Die Freunde finanzierten die Sanierung des Wohnheims, statteten es mit Stockbetten aus und halfen, eine kleine Landwirtschaft aufzubauen, die zur Versorgung der Waisenkinder beiträgt und Einnahmen für die Finanzierung generiert.

„Il Sogno di Masika“ – der Traum von Masika, so heißt das humanitäre Projekt, das aus dem Wunsch heraus entstand, Waisenkindern in Uganda eine bessere und lebenswerte Zukunft zu ermöglichen. Die junge Hebamme gilt für Fazios sizilianischen Freunde Marco Farci und Emanuele Tocchetti als eine Art „Mutter Teresa von Kasese“. Die Sanierung und die Betten konnten durch die Spendeninitiative der Campingplatz-Chefs finanziert werden. Auch Kleidung und Lebensmittel wurden finanziert. Täglich eine warme Mahlzeit, medizinische Versorgung und die Aussicht auf eine Ausbildung – das waren die Säulen, auf denen die Arbeit aufbaute.