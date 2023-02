Alleine einschlafen lernen: Kleinkinder einfach schreien lassen?

Irgendwann, wenn die Kinder älter geworden sind, sollen sie alleine einschlafen können. Nun gibt es ja Kinder, die früher alleine einschlafen können als andere. Andere wiederum schreien sofort, wenn sie nicht mehr bei Mama und Papa im Bett liegen dürfen. Nun gibt es Ratgeber, die behaupten, dass jedes Kind lernen könne, alleine einzuschlafen. Diese Ratgeber geben vereinfacht gesagt vor, dass man die Kinder einfach schreien lassen soll, wenn sie alleine im Zimmer sind.

Janna Wiehmann: Es gibt große Unterschiede, wie schnell und selbstständig ein Kind einschläft

Therapeutin Janna Wiehmann, die im Februar 2023 bei Pro Familia in Waiblingen einen Kurs zum Umgang mit schreienden Säuglingen anbietet, hat bei diesem Problem eine differenzierte Antwort. Es gebe schließlich große Unterschiede, wie schnell und selbstständig ein Kind einschläft und welche Form der Unterstützung es dabei braucht. „Aus diesem Grund wird auch nicht jede Methode für alle passen.“ Es gebe Eltern, die mit der oben genannten Methode Erfolg hätten und gut zurechtgekommen seien. „Wir erleben es sehr häufig, dass Eltern mit der Sorge in die Beratung kommen, wir würden ihnen diese Methode vorschreiben und es ihnen wichtig ist, von Anfang an zu betonen, dass dies für sie auf keinen Fall infrage kommen würde.“

Die Sorge der Eltern sei, dass sich ihr Kind alleingelassen und hilflos fühle. Für Kinder sei das Weinen/Schreien ein Ausdruck ihrer Bedürfnisse und es sei wichtig für sie zu erfahren, dass auf ihre Bedürfnisse reagiert und geantwortet wird. „Das soll nicht heißen, dass man jedes Mal alle Bedürfnisse befriedigen beziehungsweise überhaupt erkennen kann.“ Wichtig sei aber, das man darauf reagiert und das Kind in seinem Weinen nicht alleine lasse. Die Forschung habe gezeigt, dass man ein Kind in den ersten sechs Lebensmonaten mit Trost oder Geborgenheit nicht verwöhnen könne. „Wenn Eltern ihrem Kind verlässlich zu Hilfe kommen, wenn es schreit, fördern sie sein Vertrauen in die Welt, und es wird insgesamt weniger weinen.“

Als Elternteil schrittweise immer mehr rausnehmen

Janna Wiehmanns Haltung ist die, dass man Säuglingen ab einem bestimmten Zeitpunkt zutrauen kann, alleine einzuschlafen, wenn man sie bei diesem Lernprozess vorher begleitet hat und sie die Möglichkeit hatten, das selbstständige Einschlafen zu lernen. Auch dieser Prozess variiert wieder sehr und ist sehr vom Kind abhängig, ganz grob könne man aber sagen, dass es etwa nach dem sechsten Monat möglich ist. „Dies kann gelingen, indem man sich als Elternteil schrittweise immer mehr rausnimmt und das Kind parallel in seinen selbstregulatorischen Fähigkeiten stärkt.“

Auf das Abenteuer Schlaf einlassen

Durch diese Schritte erlebt das Kind laut Janna Wiehmann, dass es die Fähigkeiten hat, selbstständig einzuschlafen, und es bekommt auch die Haltung der Eltern vermittelt: „Ich traue dir zu, dass du das schaffst“. Dies gebe ihm die Sicherheit, sich auf das Abenteuer Schlaf einzulassen.