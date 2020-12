Als die Waiblinger Kreiszeitung noch Intelligenz-Blatt für den Oberamtsbezirk Waiblingen und Umgebung hieß, regierten in Württemberg Könige – und Auswanderer mussten ihre Pläne in der Zeitung bekanntgeben. Im 19. Jahrhundert war Württemberg ein Armenhaus, viele zog es daher nach Amerika. Zehn bis 14 Tage hatten Gläubiger damals Zeit, nach der Bekanntmachung in der Zeitung ihre Schulden bei der Person einzutreiben, bevor diese das Königreich verließ. „Die Auswanderung nach Baden war damals