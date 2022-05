Als Kind überlebte Eva Szepesi Auschwitz, als 89-Jährige will sie darüber reden

50 Jahre lang wollte sie nicht darüber reden. Eva Szepesi überlebte als Kind das von den deutschen Besatzern in Polen eingerichtete Vernichtungslager Auschwitz. Heute tritt sie ein gegen das Vergessen, geht in Schulen und teilt ihre Geschichte mit der jungen Generation. Sie berichtet auch, wie sie es geschafft hat, sich nach dem unvorstellbaren Leid ein neues Leben aufzubauen. Und gestattet sich einen Seitenhieb auf Russlands Präsident Wladimir Putin.

Auf Initiative der Wilhelm-Keil-Gemeinschaftsschule Remseck sprach sie im voll besetzten Saal in der Stadthalle. Gebannte, atemanhaltende Ruhe im Saal, in dem fast jeder Platz besetzt ist, als Eva Szepesi anhebt und aus ihrem Buch „Ein Mädchen allein auf der Flucht“ liest.

Ihr Lebensalter sieht man der 89-Jährigen kaum an. Als ihr nach den ersten Sätzen das Mikrofon abstirbt, begleiten ihre gelassenen Gesichtszüge auch das Geschehen um sie herum, als der Techniker das Gerät erneut anschließt, damit ihre feste Stimme wieder für alle hörbar wird. Denn man will kein Wort versäumen von dem, was ihre Zuhörer nur aus Geschichtsbüchern und Dokumentationen kennen.

Im Versteck entdeckt und deportiert

Sie nimmt ihr Publikum mit in ihre Kindheit in einer jüdischen Familie auf dem Land in Ungarn, die traumhaft gewesen sein muss – bis sie im Alter von elf Jahren mit der Tante durch einen Wald in die Slowakei fliehen konnte, schließlich aber doch in einen der Viehwaggons nach Auschwitz getrieben wurde. Auf der Flucht habe sie sich auf Anraten ihrer Tante taubstumm gestellt, um nicht aufzufallen. „Kein Wort sagen, am besten keine Aufmerksamkeit erregen“ – daran habe sie auch im Lager festgehalten, wo sie Munition gesäubert und Steine getragen hat.

Die kleine Eva hatte hinter der slowakischen Grenze noch Unterschlupf bei einem Rabbiner gefunden, der sie an eine Pflegefamilie vermittelt habe. Doch das Versteck flog auf, sie landete im Sammellager Sered, die letzte Station vor Auschwitz für die Zwölfjährige.

Sie schildert den unheilverkündenden Stimmungsumschwung in ihrem Heimatdorf, die täglichen Demütigungen beim Spielen. Ein Kind habe die Kleineren beeinflusst und aufgehetzt. „Sie wissen gar nicht, was sie reden“, habe ihr Vater ihr Mut zugesprochen.

Überlebt zwischen Toten, von der SS übersehen

Ihr Schicksal berührt, macht fassungslos - nur schon die Gewissheit: Auf dem Stuhl auf dieser Bühne sitzt eine Überlebende, die wirklich „drin“ war und die unvorstellbares Leid überlebt hat, die stinkenden Viehwaggons, die Lager, die ausgemergelten Menschen, die Nähe zu den Gaskammern, Mord und Menschenverachtung. Als die Rote Armee nahte, trieb die SS die Überlebenden Richtung Westen.

Eva Szepesi ist als eine von rund 7000 Menschen knapp dem Todesmarsch entkommen: „Ich habe zwischen Toten und Halbtoten gelegen, ich war teilweise ohnmächtig.“ Beim Aufbruch sei sie übersehen worden und blieb liegen, bis sie ein russischer Soldat entdeckte und rettete. „Es war das erste Lächeln seit langem.“

Im Viehwaggon half ihr die Erinnerung an Obstbäume

In ihrem Buch schreibt sie über einen geliebten Kindheitsduft nach blühenden Obstbäumen und nach den reifen Früchten in ihrer Heimat. Und sie schwärmt vom Geschmack der Aprikosenmarmelade. Die bloße Erinnerung an einen vertrauten Duft, an das Rosen-Lavendel-Parfüm ihrer Mutter, sei es auch gewesen, der ihr in dunkelsten Stunden den Transport in einem stinkenden, überladenen Waggon etwas leichter gemacht habe. Sie habe viel Liebe erfahren von ihrer Mutter. „Ich kann nicht vergessen, ich konnte aber nie hassen.“

Erst seit 2016, nach einem von mehreren Besuchen in Auschwitz, wisse sie sicher, dass ihre Mutter und ihr Bruder Tamás schon tot waren, bevor sie das Lager erreichte. „Ich hatte immer gehofft, dass sich meine Mutter bei mir meldet, ich dachte, dass sie sich nur versteckt hat.“

Ihr Mann will von Budapest ausgerechnet nach Deutschland

Kaum fassbar, wie es ihr gelingen konnte, sich trotzdem, nach der Befreiung aus dem Vernichtungslager, ein neues Leben aufzubauen. Sie heiratet ihren Mann, einen Kürschner, in Budapest, der einen feinen Laden für Herrengarderobe führte. Durch eine berufliche Veränderung zog das Paar nach Frankfurt.

Sie wollte nicht nach Deutschland, habe aber nachgegeben, weil die Stelle zunächst auf zwei Jahre befristet gewesen sei. „Wenn ich einen Mann gesehen habe in Stiefeln und mit einem Hund, habe ich die Straßenseite gewechselt.“

Doch aus den zwei Jahren wurden mehr. 1995 habe sie begonnen, alles aufzuschreiben. Sie müsse darüber reden, wolle der Nachwelt ein Zeitdokument hinterlassen. „Es ist traurig, aber es ist meine Pflicht, weil meine Eltern und die vielen anderen stumm gemacht wurden und nicht mehr reden können.“ Den Schülern gibt sie die Botschaft mit: „Alle sollen selbst denken und nicht zu allem Ja sagen, was sie hören.“

Freude an Enkeln und Urenkeln

Ihre Erfahrungen könnten helfen, die Welt zu verstehen und auch Einfluss zu nehmen, sagt Petra Dorenkamp, Rektorin der Wilhelm-Keil-Gemeinschaftsschule. Eva Szepesi halte die Erinnerung wach, die uns als Mahnung diene, so die Hauptorganisatorin des Abends, die Lehrerin Nastassia Montanaro. „Wir haben alle die Aufgabe, das Engagement für Demokratie und Menschenwürde zu erhalten.“

Was das Schönste in ihrem Leben sei, fragt Moderator und Konrektor Christian Schulz die Seniorin. „Meine Enkel und Urenkel, das ist schön, wenn Kinder lachen, weil das Leben weitergeht.“

„Hitler hat nicht gesiegt, und Putin wird auch nicht siegen“

Die jüdische Gemeinschaft in Deutschland habe überlebt, lenkt Moderatorin Erika Raupp, Mitbegründerin des Schulfördervereins, den Blick auf aktuelles Geschehen. „Hitler hat nicht gesiegt, und Putin wird auch nicht siegen“, sagt Eva Szepesi und erntet viel Applaus. Alle erheben sich nach ihrem Vortrag, es gibt minutenlang stehende Ovationen.