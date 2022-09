Alte Bundesstraße Waiblingen gesperrt: Fußgängersteg wird montiert

Der größte Teil des Berufsverkehrs ist dann wohl schon durch: Von neun Uhr an bleibt die Alte Bundesstraße zwischen der AOK-Kreuzung und der Aral-Tankstelle in Waiblingen am Dienstag, 6. September, für den Verkehr beidseitig gesperrt. Der Grund: Der Fußgängersteg, der vom Friedhof ins Wohngebiet Hoher Rain führt, kehrt nach mehrwöchiger Sanierung zurück an seinen Bestimmungsort. In mehreren Chargen schafft ein Tieflader die Einzelteile aus einer Werkstatt in Kernen heran, die dann vor Ort wieder montiert werden. Besonders die Montage der Träger, die die ganze Fahrbahn überspannen, dürfte einen spektakulären Anblick abgeben. Während der Montage und der damit verbundenen Sperrung wird der Verkehr örtlich umgeleitet.

Brücke ist nicht sofort benutzbar

Wenn der Autoverkehr wieder fließen darf, heißt das aber noch nicht, dass die Fußgänger die Brücke gleich wieder benutzen können. Erst einmal werden noch Belagsarbeiten auf der Brücke erforderlich sein. Weil diese von der Witterung abhängig sind, möchte sich die Abteilung Straßen und Brücken der Stadt Waiblingen noch nicht auf einen Freigabetermin festlegen lassen. Auch die Beleuchtung muss noch installiert werden. Mit der Öffnung des Stegs ist voraussichtlich im Lauf der kommenden Woche zu rechnen, eventuell auch früher. Für die genannten Restarbeiten genügt eine halbseitige Sperrung der Alten Bundesstraße. Eine Behelfsampel regelt den Verkehr entsprechend.

Während der Sanierung des Stegs mussten Fußgänger weite Umwege in Kauf nehmen.