Altes Rathaus Waiblingen: 2023 könnte sich nach Jahren ohne Restaurant etwas tun

Seit inzwischen über fünf Jahren gibt es hier kein Restaurant mehr: Das Alte Rathaus am Marktplatz in Waiblingen soll saniert werden, 2017 hatten die elsässischen Pächter Bertrand und Marie-Laure Lentz aufgehört, nach 17 Jahren. Bei den Baukosten rechnet die Stadt mit Millionen. Doch wann passiert hier überhaupt mal wieder was? Wir haben bei der Verwaltung nachgefragt.

„Seitens der Stadtverwaltung ist vorgesehen, das Projekt im Jahr 2023 wieder aufzugreifen und dem Gemeinderat Vorschläge zum weiteren Vorgehen zu unterbreiten“, so das Rathaus.

„Beim Alten Rathaus handelt es sich um ein stadtbildprägendes und historisch wertvolles Gebäude. Nach dem Weggang der vorherigen Restaurant-Pächter gab es erste Überlegungen für eine grundlegende Sanierung, die aufgrund der Denkmaleigenschaft und der historischen Bausubstanz des Gebäudes sehr aufwendig wird. Auch gab es Überlegungen und erste Gespräche mit möglichen Interessenten für die Gastronomie. Das Vorhaben sollte nach dem Gartenschau-Jahr angegangen werden. Dann kam Corona, und es mussten einige Projekte verschoben werden, darunter auch das Alte Rathaus.“

Derzeit nicht auf der Suche nach neuen Pächtern

Nach neuen Pächtern für eine eventuelle Gastronomie-Nutzung sucht man in Waiblingen derzeit nicht. „Aktuell gibt es seitens der Wirtschaftsförderung keine Aktivitäten hinsichtlich der Suche nach Pächtern für das Alte Rathaus, da derzeit noch nicht feststeht, welche Nutzung dort untergebracht werden soll und wann das Gebäude wieder bezugsfertig ist“, so die Verwaltung. „Es liegen aktuell auch keine Bewerbungen von Gastronomen vor, weil das Objekt nicht auf dem Markt ist.“

Vor der Pandemie wurde schon über die nötigen Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten gesprochen. Die Gebäudetechnik für Heizung, Lüftung, Sanitär- und Elektroanlagen sowie die Küche sollten erneuert werden, der Eingang modernisiert. Einen Aufzug sollte es geben, das zweite Dachgeschoss über eine neue Treppe im Inneren nutzbar gemacht werden. Bei der Bauzeit rechnete die Stadt mit mindestens eineinhalb Jahren.

Die Kosten wurden 2021 auf knapp vier Millionen Euro geschätzt (3,1 Millionen Euro für Umbau und Sanierung, 400.000 Euro für Dach und Fassade, 200.000 Euro für Honorare für Architekten und Ingenieure; offen waren damals die Kosten für Brandschutz-Arbeiten). Wegen der Inflation dürfte das längst nicht ausreichen.

Im Jahr 1634 abgebrannt

2021 wurde im Gemeinderat auch diskutiert, ob man das Alte Rathaus nicht anders nutzen könnte. Wären statt eines Restaurants etwa Räume für Kunst und/oder Musik denkbar? Baubürgermeister Dieter Schienmann sicherte dem Rat damals zu, dass auch Alternativen geprüft werden könnten.

Das ursprüngliche Gebäude brannte 1634 ab. Um 1730 wurde das Alte Rathaus wiederaufgebaut.