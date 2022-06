Altstadtfest 2022 in Waiblingen: Sonntagabend friedlich - die Nacht davor nicht

Das Altstadtfest und das Staufer-Spektakel in Waiblingen sind vorbei – und dabei verlief der letzte Abend aus Sicht der Polizei weitestgehend ereignisarm. Am Sonntagabend, 26. Juni, mussten die Beamten nur noch ein einziges Mal ausrücken. Das sagte Robert Kauer von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Aalen am Montagmorgen unserer Redaktion. Entgegen der Aussage der Polizei vom Sonntag kam es allerdings in der Nacht von Samstag auf Sonntag sehr wohl zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wie eine Pressemitteilung der Polizei zeigt.

Körperliche Auseinandersetzung in der Nacht auf Sonntag: Zeugen werden gesucht

Am Rande des Altstadtfestes gab es in der Nacht auf Sonntag, 26. Juni, gegen 2 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, wobei laut Polizei zwei Männer im Alter von 46 und 20 Jahren durch eine vier- bis fünfköpfige Personengruppe leicht verletzt wurden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 71 51/95 04 22 beim Polizeirevier Waiblingen zu melden.

Anwohner in der Kurzen Straße alarmiert die Polizei

Am Sonntag gegen 22.15 Uhr wurden dann noch Beamte von einem Anwohner gebeten, wegen einer Ruhestörung in die Kurze Straße in der Altstadt zu kommen. „Als die Kollegen da waren, konnte nichts mehr festgestellt werden“, sagt Robert Kauer. Dies, betont der Mann von der Pressestelle, sei der einzige Polizeieinsatz an diesem Sonntagabend gewesen.

Verwunderlich war das für ihn nicht, da die Polizei traditionell vor allem in der Nacht auf Samstag und in der Nacht auf Sonntag viel zu tun hat. So kam es etwa in der Nacht auf Samstag gegen 2.15 Uhr zu einem „Riesengeschrei“ auf der Brühlwiese beim Bürgerzentrum Waiblingen. Zuvor hatten gegen 20.30 Uhr mehrere Jugendliche am Mauergang eine Tür demoliert. Bis Sonntagnachmittag fand die Polizei zudem bei drei Leuten Drogen. Insgesamt allerdings teilt Kauer die Einschätzung, dass es wohl ein relativ entspanntes Altstadtfest war.