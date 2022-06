Altstadtfest Waiblingen 2022: Wissenswertes zum Event nach der Corona-Pause

Das Waiblinger Altstadtfest ist wieder da. Nach der coronabedingten Pause dürfen sich die Fans des Festes am kommenden Wochenende, 24. bis 26. Juni, wieder auf das Event in der Altstadt freuen. Zum 46. Mal findet die Feierlichkeit in Waiblingen statt und bietet viel Unterhaltung - sowohl für Erwachsene als auch für Kinder und Jugendliche.

„Einschränkungen hat das Land aufgehoben, so dass tatsächlich ‘wie früher’ gefeiert werden darf“, teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit. Oberbürgermeister Sebastian Wolf werde das Fest am Freitag um 19 Uhr mit der Eröffnungsfeier auf dem Elsbeth-und-Hermann-Zeller-Platz einläuten. Zuvor findet das traditionelle Turmblasen vom Hochwachtturm um 18.45 Uhr statt.

Und auch auf den anderen Plätzen seien die Bewirtschaftung und die Musikdarbietung am Freitag ab 19 Uhr erlaubt. Wer also nach dem Feierabend schon einmal Festluft schnuppern möchte, dem wird bereits am Freitagabend ein Programm geboten.

Es gibt Parkmöglichkeiten in den Tiefgaragen und auf Parkplätzen

Verkehrstechnisch wird es laut Oliver Conradt, dem Abteilungsleiter im Ordnungswesen der Stadt, keine Einschränkungen geben: „Der Verkehr wird nicht beeinträchtigt.“ Geparkt werden könne in allen Tiefgaragen der Stadt sowie auf den Parkplätzen der Galerie oder des Hallenbads. Ab Donnerstag, 23. Juni, wird die Altstadt allerdings gesperrt, so dass die Aufbauarbeiten für das Event beginnen können.

Und da gibt es viel zu tun, denn zahlreiche Standbetreiber freuen sich in diesem Jahr darauf, endlich wieder Teil des Festes zu sein und ihr Programm präsentieren zu können. Darunter auch der Verein Tigre Vermelho, der Freundeskreis zur Förderung der Kultur Brasiliens. „Die Vorbereitungen für das Altstadtfest laufen in vollen Zügen. Und alle freuen sich schon riesig auf das bevorstehende Event“, sagt Claudia Reich, Vertreterin des Freundeskreises. „Wir bieten unseren Gästen den besten Caipirinha.“ Am Stand des Vereins werden Cocktails, auch in ihrer alkoholfreien Version, sowie die brasilianische Spezialität Pastel, eine gefüllte Teigtasche, verkauft.

Das Altstadtfest ist für den Verein eine wichtige Einnahmequelle: „Da wir ein gemeinnütziger Verein sind, der durch solche Events Spendengelder sammelt, haben wir natürlich die Hoffnung, dass das Altstadtfest ein großer Erfolg wird“, sagt Claudia Reich. Neben den Köstlichkeiten präsentiert der Verein auch eine brasilianische Tanzshow. Die Einnahmen werden nach Angaben des Vereins an wohltätige Projekte in Brasilien gespendet. Neben brasilianischen Spezialitäten werden die Besucher des Festes laut Pressemitteilung der Stadt auch „türkische, griechische, italienische, spanische, rumänische, kroatische und serbische Spezialitäten oder Folklore vorfinden“. Die Preise für Speisen und Getränke sind nach Angaben der Stadt im Vergleich zu 2019 unverändert geblieben.

Das Altstadtfest hat für große und kleine Gäste viel zu bieten

Neben den Köstlichkeiten ist in diesem Jahr auch das Angebot für Kinder und Jugendliche vielfältig. Bereits am Freitag öffnet die Familien-Bildungsstätte Waiblingen von 10 Uhr an ihre Türen. „Es erwarten die Kinder und Eltern eine bunte Spiellandschaft, ein Kreativraum mit verschiedenen Bastelangeboten sowie kreative Mitmachangebote im Hof“, teilt die Bildungsstätte mit.

Die Jugendarbeit der Stadt hat auf dem Alten Postplatz laut Mitteilung die neue Lokalität „Luisenanlage“ eingerichtet: Dabei handelt es sich um einen Lounge-Bereich inklusive des Verkaufs alkoholfreier Getränke, der Freitag und Samstag geöffnet ist. „Zutritt erhält man mit einem Gutschein, der vorab in den Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit, in den Freizeitbereichen sowie von der Mobilen Jugendarbeit verteilt wird“, sagt Karl-Henning Reuter, Leiter der Abteilung für Kinder- und Jugendförderung. An jedem Abend seien außerdem vier Mitarbeiter der Kinder- und Jugendförderung im Einsatz.

Von 11 bis 17 Uhr finde dann am Sonntag auf der Erleninsel ein Programm für Kinder ab sechs Jahren statt. „Es fliegen Bälle und Diabolos, Fahrgeräte können ausprobiert werden, außerdem stehen verschiedene Angebote aus dem Spielmobil sowie ein Maltisch bereit“, so Reuter. Die Veranstaltung „Waiblingen rockt“ musste hingegen abgesagt werden, da Schüler und Lehrer wegen der Pandemie nicht genügend Zeit zum Proben hatten, so die Pressemitteilung.

Am Samstag und Sonntag beginnt das Altstadtfest um 11 Uhr. Das Ende der Livemusik ist am Freitag um 1 Uhr, am Samstag ebenfalls um 1 Uhr und am Sonntag um 19 Uhr vorgesehen. Der Ausschank von Getränken wird am Freitag und Samstag um 1.30 Uhr beendet, am Sonntag um 19.30 Uhr.