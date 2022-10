Am 06.10. auf dem Marktplatz: Finale von „Waiblingen erfrischt“ mit Operngesang

Vorige Woche war’s bei „Waiblingen erfrischt“ so frisch wie selten – mit anderen Worten, es war bitterkalt. Deutlich besser sind die Aussichten für das Finale der beliebten Afterwork-Veranstaltungsreihe mit Wein, Musik und Kulinarik auf dem Marktplatz. Diesmal mit dem Weingut Kuhnle, dem Restaurant Vorratskammer und den Stipendiaten der dritten Waiblinger Opernwerkstatt.

Die Qualität und Vielfalt der Remstäler Weine ist groß. Davon konnten sich die Besucher seit Anfang Juli wieder jede Woche bei der beliebten Weinprobe „Waiblingen erfrischt“ überzeugen. Am Donnerstag, 6. Oktober, beschließt das Weingut Kuhnle aus Strümpfelbach den diesjährigen bunten Reigen der Remstal-Weine.

Mit dabei: Weingut Kuhnle und die "Vorratskammer"

„Bodenständig, traditionsbewusst und höchster Qualität verpflichtend“ ist Kuhnles Philosophie. Der schonende Ausbau spiegelt sich in dem guten Geschmack des Weines wider. Die natürlichen Inhaltsstoffe bleiben bis ins Glas hinein erhalten, damit sich Frucht und Rasse voll entfalten können. Davon konnten sich die Besucher jedes Jahr wieder aufs Neue überzeugen, denn das Weingut Kuhnle ist bei „Waiblingen erfrischt“ vom ersten Jahr an vertreten.

Die Vorratskammer wird die Besucher an diesem Abend mit passenden kleinen Snacks als Weinbegleiter verwöhnen. Seit dem Umzug von Strümpfelbach nach Waiblingen werden seit 2021 im Restaurant an der Galerie Stihl Waiblingen die schwäbisch-österreichischen Beziehungen weiter gepflegt. Hier verbinden sich harmonisch die schwäbische Gründlichkeit und der Genuss mit dem österreichischen Charme und der Gemütlichkeit. „Waiblingen erfrischt“ findet wie immer von 17 bis 21 Uhr auf dem Waiblinger Marktplatz statt. Auch die Brotstation am Marktbrunnen bei der Buchhandlung Taube ist wieder geöffnet.

Musik von 18.30 bis 20 Uhr

An diesem Donnerstag dürfen sich die Besucher auf einen ganz besonderen Musikgenuss freuen. Die Stipendiatinnen und Stipendiaten der dritten Internationalen Opernwerkstatt Waiblingen verzaubern die Besucher mit einem bunten musikalischen Potpourri. Aus weit über 100 Bewerbern aus aller Welt wurden in diesem Jahr 14 Sängerinnen und Sänger ausgewählt, um sich bei den Weltstars Thomas Hampson und Melanie Diener den letzten musikalischen Schliff zu holen. Nachdem die jungen Künstler bereits vier Tage gemeinsam mit ihren Lehrern intensiv musikalisch gearbeitet haben, mischen sie sich unters Volk und geben eine Kostprobe ihres Könnens. Wer in diesen besonderen Musikgenuss kommen möchte, der sollte rechtzeitig vor Ort sein. Der bunte musikalische Reigen findet von 18.30 bis etwa 20 Uhr auf dem Waiblinger Marktplatz statt.