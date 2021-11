Hört das kleine Herzchen eines Fötus im Mutterleib auf zu schlagen, müssen Frauen mit dem Verlustschmerz umgehen. In El Salvador in Mittelamerika müssen Frauen hierfür ins Gefängnis, da ihnen eine Abtreibung unterstellt wird, die in diesem und 14 weiteren Ländern verboten ist. Mit einer Aktion versucht die Waiblinger Amnesty-Gruppe, die Regierung dort zum Umdenken zu bewegen, und gliedert sich damit an den Amnesty-Dachverband an.

Nicht selten werden diese Frauen zu einer Haftstrafe