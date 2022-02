Am heutigen Vormittag (24. Februar) wurde am Salier-Gymnasium der Alarm der Gefahrenmeldeanlage durch eine Fehlbedienung versehentlich ausgelöst. Es konnte in der Schule rasch festgestellt werden, dass es sich um einen Fehlalarm handelte und wie er ausgelöst wurde. Das teilt die Stadt Waiblingen mit.

Beim anschließenden Versuch, die Anlage zurückzusetzen, wurde – ebenfalls aus Versehen – die automatische Warndurchsage freigeschaltet. Da die drei Schulen des Salier-Schulzentrums