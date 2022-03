Im morgendlichen Berufsverkehr ist am Montag (21. März) die Ampelanlage an der Kreuzung Neustädter Straße/ Winnender Straße nahe der Schwaneninsel in Waiblingen ausgefallen, was für Irritationen und einiges Gehupe sorgte. Wie der Fachbereich städtische Infrastruktur mitteilt, wurde die mit der Wartung beauftragte Signalbau-Firma sofort über die Störung informiert und kümmert sich um die Behebung. Die Ursache war zunächst nicht bekannt.