Ampel, E-Scooter, Autos auf Gehwegen: Tägliche Hürden für Blinde in Waiblingen

Ob Autos auf Gehwegen in der Bahnhofstraße oder Ampeln, die Sehbehinderte nicht nutzen können: Was in Waiblingen in Sachen Barrierefreiheit noch verbessert werden muss, darauf weist Gerd Widmann vom Blinden- und Sehbehindertenverband Württemberg hin. Nach der SPD-Demo zum barrierefreien Umbau der Bushaltestelle am Bürgerzentrum im März haben die Sozialdemokraten im Anschluss im WN-Studio über das Thema diskutiert – und der Winnender hat berichtet, welche Probleme er als Sehbehinderter bei seinen regelmäßigen Besuchen in der Stadt hat.

E-Scooter sind noch immer ein Thema

Wenn er zum monatlichen Treffen im Restaurant Cavos in der Bahnhofstraße 45 geht, wo es eine Speisekarte in Blindenschrift gibt, dann fangen die Probleme für Gerd Widmann schon bei E-Scootern an, die einfach auf dem Gehsteig querliegen. Das Problem ist zwar weniger geworden, seit die Stadt und Anbieter Lime feste Abstellflächen für Elektroroller bestimmt haben und Nutzer eine Strafgebühr zahlen müssen, wenn sie diese missachten – doch die Möglichkeit, dass E-Scooter mal ein Hindernis darstellen, besteht immer noch. Nichts dafür kann die Stadt natürlich, wenn Autofahrer ganz oder teilweise auf dem Gehweg parken und so Sehbehinderten das Leben schwer machen. Gerd Widmann erlebt dies laut eigenem Bekunden oft in der Bahnhofstraße – und diese ist in der Tat ein Schwerpunkt, wie die Stadtverwaltung zugibt.

Im Jahr 2022 gab es 979 Gehwegparkverstöße

„Schwerpunktmäßig sind im Waiblinger Stadtgebiet in der Bahnhofstraße und in der Fronackerstraße die meisten Gehwegparkverstöße zu verzeichnen“, erläutert Benjamin Schock, Fachbereichsleiter Bürgerdienste. Nach seinen Angaben wurden im Jahr 2022 insgesamt 979 Gehwegparkverstöße verzeichnet. Es gab demnach 944 normale Verstöße von Parken auf dem Gehweg, sechs Verstöße von Gehwegparken mit Behinderung und 29 Verstöße von Gehwegparken von einem Zeitraum länger als einer Stunde. „Generell ist in belebten Innenstadtbereichen immer mit Falschparkern, auch auf dem Gehweg, zu rechnen“, betont Benjamin Schock. Bei der Bahnhofstraße handle es sich um eine vergleichsweise lange Straße mit viel Gastronomie und Ladengeschäften. „Dies führt zu einer hohen Besucherfluktuation, was allgemein mehr Falschparker bedingt.“

Das Halteverbot bezieht sich auf die gesamte Breite des Gehweges. „Somit ist nicht nur ein vollständiges, sondern in gleicher Weise ein nur teilweises Parken von Fahrzeugen auf dem Gehweg untersagt“, erklärt Benjamin Schock. Die Höhe des Verwarnungsgeldes richtet sich nach dem erfüllten Tatbestand: Ein Halten auf dem Gehweg kostet 50 Euro, Parken auf dem Gehweg 55 Euro. Wer länger als eine Stunde mit Behinderung auf dem Gehweg parkt, muss 80 Euro zahlen und erhält einen Punkt in Flensburg.

Ein weiteres Problem aus Sicht von Gerd Widmann besteht darin, dass blinde Menschen sich per Langstock unter anderem an der Bordsteinkante orientieren müssen – diese aber nicht immer vorhanden ist. Bei Zebrastreifen und Ampeln indes müssen sie es sein. „Das Regelwerk ist hier eindeutig“, betont Oliver Strauß, Fachbereichsleiter Städtische Infrastruktur. Er kann auch keinen Konflikt mit Rollstuhlfahrern erkennen, die stets eine Nullabsenkung brauchen. So würden die Überwege sowohl mit einer Nullabsenkung ausgeführt als auch mit einer Kante, also einem Bordstein mit einem Anschlag von drei Zentimetern – inklusive Bodenindikatoren. Als Beispiel verweist Oliver Strauß auf die Ampeln in der Winnender Straße. „Bei vielen Planungen werden betroffene Personen und Verbände gehört und Interessen abgefragt.“ Bei der Winnender Straße sind laut dem Fachbereichsleiter Städtische Infrastruktur das Landratsamt und der Blindenverband einbezogen worden.

Rund 40 Prozent der Waiblinger Ampeln für Sehbehinderte nicht nutzbar

Etwa 60 Prozent der Ampeln in Waiblingen haben eine Ausstattung, die es Sehbehinderten ermöglicht, diese zu nutzen – und es sollen weitere dazukommen. Jedes Jahr werden laut Oliver Strauß bis zu drei Ampeln umgerüstet. Gerd Widmann schilderte bei der Veranstaltung der SPD im WN-Studio indes auch Beispiel, wo die Ampel in Waiblingen nicht für Sehbehinderte geeignet ist. Er nannte hier etwa jene bei der Bushaltestelle am Bürgerzentrum – immerhin ein wichtiger Veranstaltungsort. „Der Knotenpunkt steht zur Überplanung an“, stellt Oliver Strauß klar.

Mitte Oktober 2022 war der barrierefreie Umbau der Bushaltestelle am Büze in einer Sitzung des Ausschusses für Planung, Technik und Bauen knapp gescheitert. Gegner der Maßnahme äußerten ihre Sorge vor einem Rückstau in der Neustädter Straße, im Bereich vor der Ampel bei der Kreuzung Winnender Straße. Ob es wirklich zu solchen Rückstaus kommen würde, bezweifeln indes die SPD-Stadträte – und wollen das Thema erneut auf die Tagesordnung bringen. Nach Ablauf einer Frist von einem halben Jahr nach der Abstimmung von Mitte Oktober ist dies möglich.

Die Internetseite der Stadt Waiblingen ist barrierefrei

Für Sehbehinderte wie Gerd Widmann ist es auch wichtig, dass Internetseiten barrierefrei sind. Als man in der Corona-Zeit plötzlich Termine in Rathäusern online buchen musste, hatten es Sehbehinderte noch schwerer – allerdings gibt es in diesem Punkt aus Waiblingen gute Nachrichten. Das externe Tool ist laut Petra Hagedorn, Leiterin der Abteilung Bürgerbüro, barrierefrei – und kann mit einem Screenreader (Bildschirmvorleser) genutzt werden.