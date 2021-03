150 Euro Bußgeld wegen eines Corona-Verstoßes sollte Denis L. (Name geändert) zahlen. Der Mann aus Weinstadt vermietet ein Lokal in Waiblingen, in dem auch Spielautomaten stehen – und dorthin muss die Polizei immer wieder wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung ausrücken.

Am 6. November 2020 soll sich Denis L. dort mit mindestens drei weiteren Männern aufgehalten haben. So sieht es zumindest die Polizei. Der Weinstädter dagegen bestreitet das – und legte gegen den Bußgeldbescheid