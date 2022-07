Amtsgericht Waiblingen: Autofahrer soll jungen Rad-Fahrer abgedrängt haben

Hat Albert B. (Name geändert) an jenem Abend im September 2021 mit seinem Auto einen jungen Fahrradfahrer in einer Ortschaft von Waiblingen absichtlich auf den Gehweg abgedrängt? Darüber gingen die Ansichten in der Verhandlung am Amtsgericht Waiblingen weit auseinander. Der Fahrer und seine Ehefrau schilderten es ganz anders. Nach ihren Angaben knallte der Jugendliche plötzlich gegen das Fahrzeug. Auch soll er die Ehefrau durch das offene Beifahrerfenster angespuckt haben. Richterin Figen Basoglu-Waselzada musste nun klären, was der Wahrheit näherkommt.

Zweiter Vorwurf: Fahrlässige Körperverletzung

Die Staatsanwaltschaft legte Albert B. zur Last, an jenem Septembertag den Jugendlichen Ingo T. (Name geändert) durch sein Fahrverhalten gefährdet zu haben. Er soll den Jungen abgedrängt haben, wodurch dieser gegen sein Auto krachte. Angeklagt war Albert B. daher wegen Nötigung, dazu gesellt sich noch fahrlässige Körperverletzung. Albert B. soll nämlich danach ausgestiegen sein und Ingo T. gepackt haben. Gegen den Strafbefehl legte Albert B. Einspruch ein. Vor dem Amtsgericht erschien er nun mit seiner Verteidigerin, die im Lauf der Verhandlung schließlich kundtat, dass ihr Ziel ein Freispruch sei.

Albert B. schilderte den Vorfall vor Gericht so, dass es plötzlich auf der von ihm aus gesehen rechten Autoseite knallte. Der Knall sei von Ingo T. gekommen und er habe den Eindruck gehabt, dass dieser nach dem Zusammenstoß abhauen wollte.

Albert B. dachte auch, dass sein Fahrzeug einen Schaden habe. Also stieg er aus – und tat dann etwas gegenüber Ingo T., was er laut eigenem Bekunden längst bereut hat. „Ich habe ihn auf gut Deutsch gefragt, ob er noch alle Latten am Zaun hat.“ Sehr aufgebracht sei er gewesen, das gebe er ehrlich zu. Er habe Ingo T. am Kragen gepackt und erst losgelassen, als eine Autofahrerin auf ihn zukam und sagte, dass es jetzt gut sei. Die Fahrerin habe darauf gedrängt, dass sich beide gegenseitig die Hand geben. Das hätten sie letztlich auch getan. Der Vorfall selbst habe ihn sehr belastet. „Ich habe in der Zeit zehn Kilo abgenommen.“

Ehefrau des Angeklagten: „Es gab einen kleinen Schlag“

Die Ehefrau von Albert B. bestätigte im Großen und Ganzen die Version ihres Mannes. Sie verzichtete bewusst auf ihr Zeugnisverweigerungsrecht und sagte, dass sie an jenem Tag bereits vom Auto aus Ingo T. und seinen Freund Ronald U. (Name geändert) gesehen habe. Beide seien auf dem Gehweg mit dem Rad gefahren, außerdem kenne sie Ingo T., also habe sie das Fenster runtergelassen und habe die Jungs aufgefordert, doch auf der Straße zu fahren. Daraufhin sei Ingo T. vom Gehweg auf die Straße gefahren, auf gleicher Höhe wie das weiter geradeaus fahrende Auto, in dem sie mit ihrem Mann saß – und dann gab es „einen kleinen Schlag.“ Ingo T. sei ihnen an der Seite reingefahren, der Seitenspiegel sei deshalb auch umgedreht gewesen. Ingo T., sagt die Ehefrau, habe ihr zudem ins Gesicht gespuckt. Sie habe gedacht, dass der Junge danach abhauen wollte. Als ihr Mann ausgestiegen sei, um nach dem Schaden zu sehen, sei er von dem Jugendlichen ebenfalls beleidigt worden – mit folgenden Worten: „Was willst denn du jetzt, du Arschloch?“

Jugendlicher Radler kann wegen Erkrankung nicht aussagen

Ingo T. selbst war eigentlich auch als Zeuge geladen, aber aufgrund einer Erkrankung konnte er am Verhandlungstag nicht aussagen. Sein Freund Ronald U. schilderte vor Gericht, dass Ingo T. an jenem Tag etwa 20 Meter vor ihm fuhr. Er habe gesehen, wie sein Kumpel von dem Auto von Albert B. immer mehr Richtung Gehweg gedrängt worden sei. Später dann, als Albert B. ausgestiegen sei, habe dieser seinen Freund an der Kleidung gepackt, aber nicht zugeschlagen. „Ich habe gehört, dass sie geredet haben, aber ich habe nichts verstanden.“ Ein 48-jähriger Autofahrer, der ebenfalls als Zeuge geladen war, beobachtete ebenfalls, wie Albert B. den Jungen festhielt. Er sei deshalb dazwischengegangen. Was davor passierte, sah er nicht.

Eine 30-Jährige, die laut eigener Aussage mit ihrem Auto direkt hinter Albert B. war, konnte indes detaillierte Angaben zu dem Vorfall machen. Sie sah laut eigener Aussage, dass das Fahrzeug von Albert B. plötzlich ausscherte Richtung Gehweg – und damit in Richtung des Jungen. Auch beobachtete sie, wie Albert B. wutentbrannt auf den Jungen zuging. „Der Junge hat nur noch gezittert.“ Die Zeugin ist sich zudem aufgrund der Körperhaltung der Betroffenen sicher, dass vor dem Zusammenstoß eine Unterhaltung zwischen den radelnden Jungs und den Insassen des Autos stattgefunden hat. Dass Ingo T. die Ehefrau von Albert B. bespuckt hat, bestreitet die Zeugin: „Auf keinen Fall!“

Geldstrafe von 2500 Euro

Die Staatsanwältin sah die Nötigung als erwiesen an und forderte für den Angeklagten eine Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu je 50 Euro, also eine Summe von 2500 Euro. Dazu sprach sie sich für ein zweimonatiges Fahrverbot aus, auch sollte Albert B. aus ihrer Sicht die Kosten des Verfahrens tragen. Zugunsten des Angeklagten wertete sie unter anderem, dass er keine Vorstrafen hat. Beim Vorwurf der fahrlässigen Körperverletzung beantragte die Staatsanwältin eine Einstellung nach Paragraf 154 der Strafprozessordnung.

Die Anwältin von Albert B. plädierte indes dafür, aus Rücksicht auf den Beruf ihres Mandanten das Fahrverbot nur für einen Monat auszusprechen. Albert B. hat nämlich schon so viel von seinem Jahresurlaub verbraucht, dass er nach eigenen Angaben auch für ein einmonatiges Fahrverbot unbezahlten Urlaub nehmen muss. Die Waiblinger Richterin Figen Basoglu-Waselzada folgte in diesem Punkt der Argumentation der Anwältin, ansonsten wurde Albert B. letztlich zu dem verurteilt, was die Staatsanwältin forderte.