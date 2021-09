„Ich habe meinen Wecker nicht mehr gehört“: Durchs tägliche Kiffen hat Marko P. (Name geändert) nach eigener Aussage den Ehrgeiz verloren – und 2020 schließlich auch seinen Ausbildungsplatz. Zugleich hat er schon damals Cannabis verkauft, um seine Sucht zu finanzieren. In jener Zeit wohnte er noch in Waiblingen, wohin er im Kindergartenalter kurz vor der Trennung seiner Eltern zog und auch die Schule abschloss. Als eine Kundin ins Visier der Polizei geriet und ihr Handy durchforstet wurde,