Amtsgericht Waiblingen: Mann verkaufte vor Supermärkten Heroin und Kokain

Drei Jahre und drei Monate Freiheitsentzug wegen 124 Fällen von gewerbsmäßigem verbotenen Handelns mit Betäubungsmitteln und einem Fall des bewaffneten gewerbsmäßigen verbotenen Handelns mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen – so lautete das Urteil des Schöffengerichts am Amtsgericht Waiblingen gegen einen 46-jährigen nigerianischen Staatsbürger. Der Angeklagte hat einen „Wertersatz“ in Höhe von 8.300 Euro zu leisten sowie die Kosten des Verfahrens zu bezahlen. Nachdem er freiwillig auf die bei ihm sichergestellten Drogen verzichtete, werden drei Mobiltelefone, die er für die Ausübung seiner Straftaten verwendete, eingezogen. Ein ausschließlich privat genutztes Smartphone, das bei seiner Verhaftung ebenfalls sichergestellt wurde, erhält er bei der Entlassung aus der Haft wieder ausgehändigt.

Seit „2019 oder so“ in Deutschland

Der nach seinen eigenen Angaben verheiratete fünffache Vater berichtete dem Gericht, dass er in seiner Heimat nach der Schule zunächst den Beruf des Automechanikers erlernt und dann einen Handel mit Ersatzteilen betrieben hatte, ehe er 2010 nach Spanien gekommen war, um sich dort mit einer Daueraufenthaltsgenehmigung eine Existenz aufzubauen. Von einem Handel mit Second-Hand-Kleidern, die er in die Heimat schickte, damit seine Frau sie dort verkaufen sollte, seien ihm aber am Ende lediglich 8.000 Euro Schulden geblieben. „2019 oder so“ sei er dann nach Deutschland gekommen und habe sich in Sindelfingen niedergelassen.

Von seinem Wohnort aus, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, betrieb er dann einen „sehr professionellen“ Handel mit Heroin und Kokain. Die Drogen gab er grammweise in „Plomben“ in mindestens 167 Fällen an Konsumenten an, die zumindest zu einem Gutteil aus dem Raum Backnang kamen. Die Betäubungsmittel wurden von seinen Kunden telefonisch bestellt, er übergab sie ihnen persönlich an vorher vereinbarten Treffpunkten - bei denen es sich bevorzugt um Supermärkte in Sindelfingen, Stuttgart, Sommerrain, Fellbach oder Waiblingen handelte.

Drogen im Darm versteckt

Ins Netz der Strafverfolgungsbehörden geriet er nach Aussage des Beamten der Waiblinger Kriminalpolizei, der die Ermittlungen geführt hatte, durch einen anonymen Hinweis. Daraufhin wurde ab dem 23. Februar dieses Jahres sein Telefon überwacht. Dadurch sei der Hinweis bestätigt worden, so dass er bereits zwei Tage später erstmals bei der Übergabe mehrerer „Plomben“ zum Preis von jeweils 50 Euro observiert werden konnte. Am 28. April wurde er schließlich in Fellbach festgenommen. Die 2,5 Gramm Heroin und ein Gramm Kokain, die er seinen Kunden übergeben wollte, wurden dabei beschlagnahmt: ebenso 23 Gramm Heroin und 6,4 Gramm Kokain, die er in seinem Darm versteckt hatte. Als er verhaftet wurde, hatte er außerdem 150 Euro Bargeld und ein Küchenmesser in seiner Bauchtasche. Seitdem befindet er sich in Untersuchungshaft.

Mit Professionalität betrieben

Von seiner Verteidigerin, Rechtsanwältin Svenja Kiefer, ließ der Angeklagte erklären, dass er die gegen ihn erhobenen Vorwürfe „grundsätzlich“ einräume. Ihr gelang es, die Anzahl der angeklagten Straftaten von den ursprünglichen 167 auf 125 herunterzuhandeln. Sie überzeugte sowohl Staatsanwaltschaft wie auch das Gericht mit dem Argument, dass ihr Mandant jedes Jahr sechs Wochen bei seiner Familie in Nigeria auf Urlaub gewesen und in dieser Zeit nicht in Deutschland aktiv gewesen sei. Der Angeklagte erklärte in seinem Schlusswort, er bedaure, was er getan habe. Schuld seien die Umstände, unter denen er gelebt habe. Die Bedingungen in Afrika seien einfach zu hart, um dort zu leben. „Wenn Sie das mit ihren Herzen vereinbaren können, dann vergeben Sie mir bitte.“

Die verhängte Strafe von drei Jahren und drei Monaten, so der Vorsitzende Richter Armin Kärcher, liege in der Mitte zwischen den drei Jahren, die von der Verteidigerin gefordert worden waren, und den dreieinhalb Jahren, für die der Staatsanwalt plädiert hatte. Sie sei schuld- und tatangemessen. Berücksichtigt habe das Gericht, dass sich der Angeklagte kooperativ verhalten und geständig gezeigt habe. Dadurch habe er eine umfangreiche detaillierte Beweisaufnahme erspart.

"Gewisse Skrupellosigkeit notwendig"

Bei seinen Taten habe es sich um „keine allzu schweren Fälle“ gehandelt. Heroin und Kokain stellten aber auch keine leichten Drogen dar, und um mit ihnen derart professionell zu handeln, sei eine gewisse Skrupellosigkeit notwendig. Die Gewerbsmäßigkeit des Handelns, also in der Absicht, sich durch wiederholte Tatbegehung eine nicht nur vorübergehende Einnahmequelle von einigem Umfang und einiger Dauer zu verschaffen, sei eindeutig, aber auch nachvollziehbar, da der Angeklagte sich schwer darin tat, in seiner Situation ein legales Einkommen zu bekommen. Dies könne aber auch nicht als Entschuldigung dienen, denn viele Asylbewerber und Menschen mit Aufenthaltsgenehmigung würden andere Wege gehen.

Der Richter wies den Angeklagten auf die Möglichkeit hin, sich nach Verbüßen der Hälfte oder zwei Drittel der Haftzeit in seine Heimat ausweisen zu lassen. Nach Nigeria seien Abschiebungen möglich, und da er dem Gericht gegenüber erklärt habe, er wolle nach der Haft nach Afrika zurückkehren, sei dies auf diese Art und Weise noch im kommenden Jahr möglich. Der nun verurteilte Angeklagte bleibt weiter in Untersuchungshaft, er, seine Verteidigerin und die Staatsanwaltschaft haben eine Woche Zeit sich zu entscheiden, ob sie das Urteil akzeptieren oder dagegen Rechtsmittel einlegen.