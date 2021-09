Die Ansage der Polizei an Toni F. (Name geändert) und seine zwei Freunde war klar: Dass sie sich auf dem Gelände des Salierschulzentrums in Waiblingen treffen und ohne Abstand nah nebeneinanderstehen, ist ein Corona-Verstoß. Die drei Freunde gaben sich an jenem 11. April 2020 einsichtig, wurden nur verwarnt und verließen getrennt das Areal – keine halbe Stunde später jedoch traf sie die Polizei erneut an. Für die Beamten war klar, dass Toni F. und seine Freunde erneut den Mindestabstand