Ein 29-Jähriger, der im Sommer auf einen Grünstreifen am Bahnhof Neustadt-Hohenacker gepinkelt hat und in einem anschließenden Handgemenge einen Mann verletzt haben soll, kommt ohne Strafe davon. Das Verfahren wegen gemeinsamer gefährlicher Körperverletzung ist vom Amtsgericht Waiblingen eingestellt worden. Der Verletzte hatte zuvor eine Reizstoffpistole gezogen, was laut dem Gericht zur Eskalation der Situation führte.

Weil er trotz Ladung nicht als Zeuge vor Gericht erschien, wurde