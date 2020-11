An fünf Samstagen kostenlos mit dem Bus und der S-Bahn in Waiblingen fahren

An fünf Samstagen im November, Dezember und Januar kann der ÖPNV in Waiblingen kostenlos genutzt werden. Darauf hat die Stadtverwaltung hingewiesen.

„Der Öffentliche Personennahverkehr spielt eine tragende Rolle in der Entlastung des Straßenverkehrs und somit auch in der Verkehrswende hin zu einer klimaverträglichen Mobilität“, heißt es in der Pressemitteilung. „Als ein Baustein zur Förderung des ÖPNV ist es Oberbürgermeister Andreas Hesky – neben der Einführung des StadtTickets –ein besonders wichtiges Anliegen, auch im Jahr 2020 an fünf Samstagen die ÖPNV-Nutzung zum Nulltarif anzubieten.“

Nach der Einführung im Jahr 2019 wird das Angebot nun fortgeführt: Eine kostenfreie ÖPNV-Nutzung ist an den vier Adventssamstagen (28. November, 5. Dezember, 12. Dezember und 19. Dezember) sowie am ersten Samstag nach Weihnachten, nämlich am 2. Januar 2021, möglich. Dies gilt an den fünf Samstagen jeweils von 0 Uhr bis 2 Uhr des Folgetages.

Das Angebot gilt im gesamten Stadtgebiet und in allen Ortschaften. Kostenlos sind auch die Fahrten mit der S-Bahn innerhalb Waiblingens, also zwischen den Bahnhöfen Waiblingen und Neustadt-Hohenacker.