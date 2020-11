An zwei Kitas in Waiblingen bleiben Kinder wegen Corona zu Hause, andere dürfen wieder kommen

Wegen Corona-Verdachtsfällen dürfen manche Kinder aktuell nicht in ihre Kita, andere kehren in Kita oder Schule zurück. Diesen Stand hat die Stadt Waiblingen am Sonntagabend mitgeteilt:

Kinderhaus Mitte – Gruppen wieder in der Kita: Nach dem negativen Testergebnis einer Kontaktperson sind ab dem diesem Montag (16.11.) diejenigen Gruppen des Kinderhauses Mitte, die vorsorglich zu Hause waren, wieder zurück in der Kita.

In den Kitas Bangertstraße und Beim Salierschulzentrum bleiben einzelne Gruppen vorsorglich zu Hause.

Nach negativen Testergebnissen von Kontaktpersonen kehren an manchen Schulen einzelne Klassen, die vorsorglich zu Hause waren, wieder zurück an der Schule.

An manchen Schulen sind Klassen vorsorglich zu Hause bzw. in Quarantäne. Die Schülerinnen und Schüler erhalten Fernlernunterricht.