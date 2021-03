Der kurze, gefühlte Anflug von Normalität im Einzelhandel und in der Innenstadt während der Corona-Pandemie ist schon wieder vorbei. Am Samstag werden die Läden noch geöffnet sein, dann heißt es wieder „Click and Meet“ und „Click and Collect“ – also Kauf und Beratung auf Termin. Bei aller Freude über die Phase der „herrlichen Normalität“: Überraschend kommt die Rückkehr zum Lockdown für Einzelhändler Max Pfund, Chef von Haushaltswaren Villinger-Zeller und Vorsitzender des Vereins