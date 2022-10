Angriff auf Frauen in Waiblingen: Drogensüchtiger Mehrfachtäter muss in Haft

Ein 42-Jähriger aus Waiblingen hat zweimal Hausfriedensbruch begangen und zwei Frauen attackiert. Danach saß er in Untersuchungshaft. Nun ist er zu neun Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden - und er muss auch einen Drogenentzug machen.

Der Mann ist für die Justiz kein Unbekannter. Die Taten, die zuletzt vor dem Waiblinger Amtsgericht verhandelt worden sind, bedeuten seinen 28. Eintrag ins Bundeszentralregister. Mit einer Verurteilung zu neun Monaten Haft plus Einweisung in eine Entziehungsanstalt ist jetzt erst einmal Schluss mit einer Straftat nach der anderen.

Dass er auch noch einen Entzug machen soll, gefällt dem 42-Jährigen überhaupt nicht: „Ja, aber das geht ja zwei Jahre lang und nicht nur neun Monate“, so der Vater von sieben Kindern von fünf verschiedenen Frauen zu seiner Zwangsunterbringung. Und das, wo bei ihm doch lediglich ein Missbrauch von Drogen vorliege und keinesfalls eine Abhängigkeit. Die psychiatrische Gerichtsgutachterin Bettina Holtschmidt-Täschner kam zu einem anderen Ergebnis über den deutschen Staatsbürger, bei dem ohne Unterbringung nicht zu erwarten sei, dass er in der Lage ist, ein straffreies Leben zu führen.

"Das ging fast jede Nacht so"

Die 27 bisherigen Einträge lesen sich wie ein Gang durch das Strafgesetzbuch: Bedrohungen, Drogenbesitz, Beleidigungen, Diebstähle, Verwendungen von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Nötigung, Trunkenheit im Verkehr sowie Widerstand gegen und tätlicher Angriff auf Polizeibeamte - um nur einige zu nennen. Zwei Bewährungen hatte der Angeklagte zum Zeitpunkt des Prozesses bei Richterin Figen Basoglu-Waselzada auch noch offen.

Was der aus der Untersuchungshaft in Stuttgart-Stammheim vorgeführte Mann im April dieses Jahres mit einer Schubkarre wollte, die er einer 37-jährigen Waiblingerin gegen 23.12 Uhr aus einem Gartengrundstück im Waiblinger Stadtgebiet stahl, wurde er vor Gericht nicht gefragt. Jedenfalls schreckte er die ganze Nachbarschaft auf. Einige Tage später kam er schon wieder an dem Haus an. Jedoch ohne Schubkarre. „Das war fast jede Nacht so“, gab die Frau als Zeugin an, der Beschuldigte habe eine Beziehung mit ihr gewollt. Er habe sie sogar morgens vor der Arbeit abgepasst und sie mit dem Tode bedroht, berichtete die Zeugin. Sie habe auch einmal eine einstweilige Verfügung nach dem Gewaltschutzgesetz gegen den ungebetenen Besucher erwirken können, der an ihrem Wohnhaus immer nur „Randale gemacht“ habe.

Frau gegen Knie getreten

Darüber hinaus musste sich der 42-Jährige für Körperverletzungen an einer Mutter und deren Tochter verantworten. Das gab er vor Gericht zu, so dass die beiden Frauen nicht gehört werden mussten. Ein Waiblinger Polizeibeamter erinnerte sich noch gut daran, wie er Ende April von der Tochter angerufen wurde, die mitteilte, der Angeklagte habe ihre Mutter geschlagen. Bei der in der Waiblinger Innenstadt lebenden Mutter habe dieser einen Fuß in die Tür gestellt, sich in deren Wohnung gedrängt und das Medikament Tilidin, ein Schmerzmittel aus der Gruppe der Opioide, haben wollen. Bekommen habe er aber nichts.

Das habe ihn dazu veranlasst, die Mutter am Arm und die Tochter am Oberschenkel zu verletzen. „Er stand in Kampfstellung vor mir“, hatte die Tochter der Polizei erzählt. Der „sehr laut und forsch auftretende“ Mann habe ihr gegen das Knie getreten. Im Waiblinger Polizeirevier, so der Polizeibeamte im Zeugenstand weiter, habe der Mann auch schon mal „auf den Tisch gehauen“.

Gutachten: Drogenabhängig und manisch-depressiv

Die für diesen Fall beauftragte Gerichtspsychiaterin kam nicht nur zu der Erkenntnis, dass der Angeklagte süchtig nach mehreren Drogen ist, sondern auch manisch-depressiv. In manischen Phasen neige dieser zur Selbstüberschätzung und könne anderen Menschen durchaus gefährlich werden. Bei der Menge der Straftaten, die er in den letzten 15 Jahren begangen hat, könne sie nicht ausschließen, dass er auf freiem Fuß gerade so weitermacht.

„Die Taten stehen immer in Zusammenhang mit Alkohol und Betäubungsmitteln“, stellte Richterin Basoglu-Waselzada bei der Urteilsverkündung fest. Auf der einen Seite habe sich der Waiblinger geständig gezeigt („so kenne ich Sie“). Doch auf der anderen Seite müsse sie bei 27 Voreintragungen „schlucken“, ganz abgesehen von den zwei offenen Bewährungen. Zuletzt war er erst im März verurteilt worden - und im April geschahen dann die nun verhandelten Taten.

„Sie wollen nicht in eine Entziehungsanstalt, aber es ist das Beste für Sie“, schloss die Richterin. „Ich habe keine Zweifel, dass Sie wieder Straftaten begehen würden, sobald Sie hier raus sind. Sie sind bei jedem Auftritt aufgebracht und die Gefahrenprognose ist gegeben.“