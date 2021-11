Nach 25 Jahren als Ballettlehrerin an der Musikschule Unteres Remstal hat Alla Ryback der Ballettstange den Rücken zugekehrt und den Ruhestand angetreten. Mit Anne-Kathrin Tätz und Joanna Douaoui hat nun eine neue Ära begonnen, wobei sich die beiden keineswegs fremd sind. Sie kennen sich schon seit 13 Jahren.

Joanna Douaoui unterrichtet seit 2015 an der Musikschule Unteres Remstal und ist vielen längst bekannt. Anne-Kathrin Tätz hat sie in Fellbach kennengelernt, wo sie an der