Anwalt aus Waiblingen zu Mini-Photovoltaik: So kompliziert ist es in der WEG

Ob Klimaschutz oder einfach nur der Wunsch, etwas Energiekosten zu sparen: Egal, was Käuferinnen und Käufer dabei antreibt, Balkonmodule oder Mini-PV-Anlagen liegen im Trend. Das Anschließen geht relativ einfach. Rechtlich kompliziert kann es allerdings bei Mehrfamilienhäusern mit mehreren Eigentümern werden. Auch wer selbst Besitzer einer Wohnung ist, muss dann detaillierte Pläne und technische Nachweise vorlegen.

Im Auftrag des Haus- und Grundbesitzervereins Waiblingen und Umgebung bietet die Waiblinger Anwaltskanzlei Schmid/Leibfriz regelmäßige Beratungen für Eigentümer an und sieht sich dabei häufig mit Fragen und Konflikten rund um Balkonkraftwerke konfrontiert. Die Kanzlei nimmt Fortbildungen wahr und verfolgt die Rechtsprechung - und tatsächlich existieren zum Thema Mini-PV schon zahlreiche Gerichtsurteile. Gunter Schmid fasst zusammen: „Es ist eher kompliziert.“ Wo es nur einen Eigentümer gibt, mag das noch nicht gelten, bei Wohnungseigentümergemeinschaften, also WEGs, durchaus.

Genaue Angaben über die PV-Anlage erforderlich

Bei der sichtbaren Installation eines Photovoltaikmoduls, etwa der Balkonbrüstung, handelt es sich laut Rechtssprechung um eine bauliche Veränderung, sagt Gunter Schmid. Obwohl er persönlich in Modulen, die farblich nicht auffallen, eigentlich keine Störung des Gesamtbildes erkennen könne. Deswegen sei aber eine penibel genaue Beschreibung der baulichen Maßnahme notwendig. Gemeint sind damit konkrete Angaben über den genauen Aufstellungsort und Maße, laut Gunter Schmid mit einer Maßstabszeichnung auf Millimeterpapier. Gefragt sind unter anderem Angaben zu Hersteller, Fabrikat, Modell, Material und Optik, zu technischen Eigenschaften, Nebenanlagen, Durchbrüchen und zum zeitlichen Ablauf. Dann kann die Eigentümerversammlung beschließen.

Photovoltaik-Anlagen: Stromzähler prüfen

Weiter geht’s mit mehr technischen Aspekten: Die gültigen Normen für steckerfertige PV-Anlagen sind natürlich ebenso einzuhalten wie die Herstellervorgaben und die Vorgaben des örtlichen Netzbetreibers. Ein Elektromeister soll den Einspeisestromkreis und dessen Absicherung durch FI-Schalter prüfen. Die Anlage ist beim Netzbetreiber und beim Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur anzumelden. Betreiber werden quasi zu Akteuren auf dem Strommarkt. Wird der erzeugte Strom nicht vollständig verbraucht und der Überschuss ins Stromnetz der Stadtwerke Waiblingen eingespeist, muss ein Zweirichtungszähler eingebaut sein und gegebenenfalls durch die Stadtwerke kostenpflichtig getauscht werden. Anderenfalls müssen die Stadtwerke den Stromzähler überprüfen und bei Bedarf gegen einen Stromzähler mit Rücklaufsperre tauschen.

Klimabündnis: Miteigentümer ins Boot holen

Die Initiative „Waiblingen klimaneutral“, die schon mehrere Infoabende mit Hunderten von Besuchern veranstaltet hat, rät Wohnungseigentümern strategisch zu handeln und die Miteigentümer frühzeitig einzubinden – also Mitstreiter zu finden, die Nachbarn mit vertrauenswürdigen Quellen zu informieren und vielleicht sogar gleich Sammelbestellungen zu offerieren.

In Mietwohnungen ist die Erlaubnis des Vermieters erforderlich – das sagt auch das Klimabündnis. Doch die Rechtsprechung bringt selbst für altgediente Juristen wie Gunter Schmid immer wieder kleine Überraschungen hervor. So gab es jüngst in Stuttgart ein Urteil, wonach Mieter den Anspruch haben, dass der Vermieter bei der Wohnungseigentümergemeinschaft den Wunsch nach Genehmigung einer Mini-PV-Anlage geltend macht.