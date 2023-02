Anwohner in Waiblingen-Süd: Der kleine Wochenmarkt soll bleiben

Anwohner in Waiblingen-Süd machen sich Sorgen um den kleinen Wochenmarkt am Danziger Platz. Nach und nach sind Beschicker weggefallen. Aktuell gibt es nur noch zwei Stände. Doch nicht zuletzt seit der Real im Remspark geschlossen ist, spielt der Markt für viele eine wichtige Rolle. Stammkunden wie John Hüsch und Christian Reichert wollen ihn retten.

Annette Gulizia zählt ebenfalls zu den Stammkundinnen. „Sogar für mein Weihnachtsessen – es gab Ente – habe ich alle Zutaten hier gekauft.“ Sie und die hier einkaufenden Bewohner des Stadtteils sind sich einig: Zwischen frischem Geflügel vom Markt und der Tiefkühlware vom Discounter besteht ein himmelweiter Unterschied.

Gemüse aus dem Remstal, Holzofenbrot aus Kaisersbach

Trotz klirrender Kälte lässt es sich hinter dem Folienverhang am Stand von Kuhnle Gartenbau gut im halbwegs Warmen aushalten. Die Familie ist auf Märkten in der Umgebung vertreten und verkauft neben eigenen Erzeugnissen Gemüse und Salat, zum Beispiel von Landwirten in Rommelshausen, sagt Judith Kuhnle. Die Holzofenbäckerei von Manfred Wenzel bietet neben Holzofenbrot, Vollkornbrot, Bauernbrot und Salzkuchen auch ein regionales Metzgerei-Sortiment an.

Alle kennen die "Eier-Ulli"

Der Eier-und Milch-Stand des Biohofs Scharer aus Ellwangen ist seit dem neuen Jahr nicht mehr dabei, zumindest vorläufig nicht. Ein Grund sind Personalmangel und Schwierigkeiten bei der Anlieferung. Die Verkäuferin Ulrike Schiemann, auch „Eier-Ulli“ genannt, wohnt selbst in Waiblingen-Süd, ist bei vielen Leuten im Stadtteil bekannt und gilt als eine Art Herzstück. Noch hofft sie, dass es mit dem Verkauf in absehbarer Zeit weitergehen kann. Vorübergehend läuft der Eierverkauf am Kuhnle-Stand weiter – man versteht sich nicht als Konkurrenz, sondern hilft einander aus.

Vom "Konfetti & More"-Chef gegründet

Über Verstärkung in Form weiterer Beschicker auf dem Danziger Platz würden sich Händler und Kunden freuen. Das Potenzial sei durch die neuen Wohngebiete Blütenäcker und Rötepark in den vergangenen Jahren gewachsen.

Zudem verbinden Eltern wie Annette Gulizia das Bringen oder Abholen der Kinder an der Rinnenäckerschule mit einem Marktbesuch. Roland Bihlmaier vom damaligen „Konfetti & More“-Schreibwarengeschäft hat den Markt im Jahr 2007 gegründet – und gehört heute immer noch zu den treuen Kunden. In der Vergangenheit gab es unter anderem Stände mit Imkerprodukten, mit Käse und mit Wurst.

Zufahrt für Beschicker ungünstig

Die Corona-Pandemie brachte dem Standort einen kurzen Schub. Doch die Probleme bleiben: Die Zufahrt zum Platz ist für Anhänger wegen der Poller und der Bordsteinkante schwierig. Sie müsse zum Wohle der Beschicker verbessert werden. Zugleich gebe es wegen Dauerparkern kaum freie Parkplätze, finden John Hüsch und Christian Reichert. Dabei liege der Danziger Platz mit seiner Nähe zur Alten Bundesstraße auch für Menschen auf der Durchfahrt günstig.

Dort könne ein Werbebanner auf ihn aufmerksam machen. Dass die Stadt eine Neugestaltung des Danziger Platzes angehen möchte, begrüßen sie. Eine kurzfristige Maßnahme zur Unterstützung des Wochenmarkts, der donnerstags von 7 bis 12 Uhr geöffnet hat, wären aus ihrer Sicht neben Werbung verstärkte und regelmäßige Kontrollen der Parkplätze durch den Ordnungsdienst am Donnerstagmorgen.