Die Akkordeon-Orchester Hohenacker (AOH) hatten am Samstag nach 20 langen Monaten des coronabedingten Wartens endlich wieder ein Konzert.

In der Gemeindehalle in Hohenacker konnten die einzelnen Orchester des Vereins vor Publikum auftreten und die Waiblinger mitnehmen auf „eine musikalische Reise durch die Welt“ mit „Stopps“ etwa in der Schweiz, im Norden von Norwegen und in Südamerika. Für die Besucher galt die 3G-Regelung, (mit PCR-Testnachweis für