Arbeiten am Stromnetz: Bahnunterführung in Waiblingen gesperrt

Für rund fünf Wochen bleibt vom 1. August an die Bahnunterführung zwischen der Neuen Rommelshauser Straße und der Johannes-Auwärter-Straße in Waiblingen gesperrt. Grund sind Sanierungsmaßnahmen durch die Stadtwerke Waiblingen am Mittelspannungsnetz. Eine Umleitung für die Fußgänger ist ausgeschildert.

Der Fußgängersteg zwischen dem Friedhof und dem Wohngebiet Hoher Rain ist aktuell demontiert und befindet sich zur Sanierung in einer Werkstatt in Kernen. Voraussichtlich bis zum 10. September soll die Brücke wiederhergestellt und nutzbar sein.

Hausabbruch in der Innenstadt

Weiterhin gesperrt, voraussichtlich noch diese Woche, ist auch die Lange Straße im Bereich der Hausnummer 54, weil das Gebäude dort abgebrochen wird. Fußgänger, die vom Postplatz kommen, werden nach rechts durch die Kurze Straße und den Verbindungsweg zwischen Eiscafé und der „Goldenen Ecke“ wieder in die Lange Straße hinauf umgeleitet – und umgekehrt. Auch in den folgenden Monaten kann es wegen der Errichtung eines Neubaus zu Beeinträchtigungen kommen.