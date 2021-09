Hunderte von Autofahrern konnten es sehen: Mehrere Techniker in gelben Warnwesten waren am Dienstagvormittag (21. September) an den Blitzersäulen nahe der Kreuzung von Alter Bundesstraße und Westumfahrung in Waiblingen zugange. Eine Autofahrerin berichtet: „Die Blitzersäulen wurden geöffnet, Bauteile daraus entnommen. An einem Klapptisch hatten die Techniker zwei Laptops aufgebaut.“ Ziemlich genau vor acht Jahren waren die Geräte aufgestellt worden. Zunächst mit dem Ziel, Rotlichtsünder zu