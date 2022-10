Asbest im Remspark Waiblingen: Was bedeutet das für Kunden und Mieter?

Nicht nur, dass Mieter und Kunden des Remsparks weiter im Unklaren sind über den Fortgang der Sanierung. Für Unruhe sorgte unlängst auch die Nachricht, dass im alten Real-Markt eine Asbestsanierung läuft, denn selbst direkte Nachbarn waren nicht informiert. Gefahr für das Umfeld geht von der Sanierung aber „überhaupt nicht“ aus, versichert ein Experte des Gewerbeaufsichtsamts. In Baustaub, der aus dem Bereich des Real-Markts in Nachbarräume drang, wurde zudem kein Asbest festgestellt.

Tatsächlich fiel infolge von Erschütterungen im Zuge der Bauarbeiten in einem bereits geräumten Lager eine bereits abgehängte Deckenplatte zu Boden. Das bestätigt das Landratsamt. Durch den aufgewirbelten Staub seien Personen vor Ort so stark beunruhigt gewesen, dass die Feuerwehr anrückte und den entsprechenden Bereich absperrte. Im Auftrag der Stadt Waiblingen wurde der Staub auf Asbest untersucht, wobei keine Asbestfasern festgestellt wurden. Bei einer Kontrolle der Arbeiten durch das Gewerbeaufsichtsamt gab es aus dessen Sicht nichts zu beanstanden. Der alte Real-Markt ist mit einer Trockenwand nebst entsprechender Verfugung abgetrennt. Wobei Fachbereichsleiter Dr. Gerrit Hofbauer anmerkt, dass bei dem verwendeten Verfahren eine derartige Absperrung eigentlich nicht erforderlich sei.

Bauzaun und Abhängung würden als Schutz genügen

Ein Bauzaun und eine Abhängung würden genügen, um die Vorschriften einzuhalten. Die Wand diene dem allgemeinen Staubschutz seitens des vom Eigentümer SCP mit der allgemeinen Sanierung des Remsparks beauftragten Generalunternehmers. Die ausführende Fachfirma habe alle erforderlichen Schutzmaßnahmen für ihre Mitarbeiter getroffen, die ja, wie Hofbauer betont, den Gefahrenstoffen am stärksten ausgesetzt sind. „Selbstverständlich“ werde auch sichergestellt, dass alle im Umfeld tätigen Personen geschützt sind. Im Fall des früheren Real-Markts ist der Boden aus asbesthaltigem Magnesia-Estrich betroffen. Entfernt wird er in einem emissionsarmen Nass-Verfahren, das heißt, die potenziell belastenden Asbestfasern werden beim Entfernen durch Wasser gebunden. So müssten nicht einmal die Handwerker vor Ort zwingend Schutzmasken tragen.

Nachbarn müssen nicht informiert werden

Arbeiten an Asbest unterliegen der Anzeigepflicht bei der Behörde. Die Sanierung im Remspark wurde ordnungsgemäß angezeigt und mit Beginn Anfang September auf elf Wochen veranschlagt. Für die beteiligten Handwerker liegen dem Landratsamt die erforderlichen Sachkunde-Nachweise vor. Eine Pflicht, die Nachbarn zu informieren, gibt es nicht.

Asbest ist nicht ungewöhnlich

Asbestarbeiten jeglicher Größe werden dem Umweltschutzamt der Kreisbehörde rund zweimal die Woche gemeldet. So gesehen, handelt es sich um nichts Außergewöhnliches. Erst seit 1993 gilt das Verbot, Asbest in Umlauf zu bringen. Später wurde auch die Verwendung ganz untersagt. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass ein großer Teil der Bausubstanz in Deutschland aus der Zeit vor dem Verbot stammt. So lange die Asbestfasern gebunden sind, gilt das Material als unbedenklich. Anders sieht es bei Bauarbeiten und bei schweren Beschädigungen aus. Das Einkaufszentrum Remspark soll umfassend saniert und dauerhaft aufgewertet werden. Statt Real zieht Kaufland ein. Als Termin für die Fertigstellung nennt die SCP Group den Mai 2023.