Astrids Lindgrens Zeichnerin Ilon Wikland in Waiblingen: Geeignet für Familien?

Ilon Wikland - der Name ist bei weitem nicht so bekannt wie die Bilder der estnischen Illustratorin. Mit den Büchern von Astrid Lindgren wurden sie weltberühmt. Ob Karlsson vom Dach, der mit praktischem Propeller von Haus zu Haus fliegt, oder die Kinder von Bullerbü, die ganz Småland in einen Spielplatz verwandeln: Die heute 93-Jährige hat Astrid Lindgrens Figuren Gesichter gegeben. Die Galerie Stihl widmet Ilon Wikland eine Ausstellung – ganz bewusst für Kinder und Familien.

Galerieleiterin Dr. Anja Gerdemann spricht bewusst von einer „Familienausstellung“. Mehr als 200 Originalzeichnungen sind vom 18. März bis 11. Juni 2023 zu sehen. Was unterscheidet sie von anderen Ausstellungen, die sich wie „Gunter Sachs“ oder „Simplicissimus“ vornehmlich an Erwachsene richten? Ganz klar: zuerst natürlich die liebevoll gezeichneten Kindergestalten, die man hier bei ihren Abenteuern beobachten kann. Karlsson und Lillebror, Lotta, Madita, Lis, Bosse und wie sie alle heißen. Kinder und Erwachsene können in die Bilderwelt der Krachmacherstraße und Birkenlunds eintauchen.

Pavillon zum Schmökern für Kinder

Wen das Lesefieber packt, der kann sich im eigens aufgebauten Pavillon zum Schmökern in die Kissen sinken lassen. Zusätzlich gibt’s die Geschichten auf MP3-Player zu hören. An der Kasse bekommen Besucher ein Begleitheft oder Booklet, mit dem Kinder die Werke spielerisch entdecken können.

Besonders kindgerecht: Die meisten Bilder hängen tiefer als sonst in Ausstellungen üblich. Unter Kindergärten und Schulen hat bereits vor Eröffnung ein gewisser Run auf Besichtigungstermine eingesetzt. Aber auch Familien mit kleinen Kindern dürfen sich trauen und brauchen sich von der Aura der Galerie nicht abschrecken zu lassen. Besonders für die jungen Besucher ist die von Susanne Schnelzer kuratierte Ausstellung gemacht, versichert Anja Gerdemann. Nicht zuletzt mit Blick auf die lange, schmerzliche Corona-Zeit, in der Klassenbesuche, Ausflüge und Präsenz-Unterricht ausfielen.

Inspiration aus dem Kinderzimmer

Ilon Wikland hat über Jahrzehnte die Bücher von Astrid Lindgren illustriert – außer „Pippi Langstrumpf“ und „Michel von Lönneberga“. Ansonsten sind immer noch genug der Helden zu sehen, die auch die Kindheit der Eltern geprägt haben. Allen voran der „allerbeste“ Karlsson und Lotta, die fast alles kann – im Geheimen. Die Künstlerin lebt in einer Seniorenresidenz in Stockholm, doch ihre Tochter Frederika verrät in Waiblingen, woher sie ihre Inspiration nahm: Um das Tohuwabohu in Karlssons Dachlaube zu malen, brauchte sie nur vorher ins Kinderzimmer zu schauen. Gesichtszüge wie die von Lotta oder von Ronja Räubertochters Räubervater Mattis sind direkt der Verwandtschaft entnommen.

Flucht aus Estland

Aus dem Leben von Ilon Wikland stammt auch manche Geschichte, die nicht Astrid Lindgren geschrieben hat. So die dramatische Flucht 1944 aus Estland in „die lange, lange Reise“ und die lustig-verrückte Erzählung „Mein unglaublicher erster Schultag“, den sie so 1936 in Tallin erlebte.

Anhand vieler feingliedriger Zeichnungen lässt sich nachvollziehen, dass sie im Studium Kupferstich gelernt hat. Ihren künstlerischen Höhepunkt erreichte sie mit den Grafiken zu „Brüder Löwenherz“. Mit der 23 Jahre älteren Astrid Lindgren verband Ilon Wikland ein langjähriges, freundlich-professionelles Verhältnis, berichtet Tochter Frederika. Sie selbst hat die Autorin als „sehr herzlichen, humorvollen Menschen“ und „extrem intelligent“ erlebt.

Unser Fazit: Die Ausstellung eignet sich gut, um in Kindheitserinnerungen zu schwelgen und Kinder an Galeriebesuche und Kunst heranzuführen. Die Kunstschule bietet ein umfassendes Vermittlungsprogramm mit altersgerechten Angeboten für Kinder ab drei Jahren bis zur weiterführenden Schule.

Eröffnung am Freitag (17.3.)

Die Vernissage zu „Ilon Wikland – Von Bullerbü bis Karlsson vom Dach“ findet am Freitag, 17. März, um 19 Uhr in der Kunstschule Unteres Remstal, Weingärtner Vorstadt 14, statt.

Es sprechen Oberbürgermeister Sebastian Wolf und Dr. Anja Gerdemann, Leiterin der Galerie Stihl Waiblingen, sowie Anton Pärn, CEO der Westestnischen Museen, und Susanna Schnelzer M.A., wissenschaftliche Volontärin der Galerie Stihl Waiblingen und Kuratorin der Ausstellung. Ilon Wiklands Töchter Frederika, Anna und Helene werden persönlich anwesend sein. Umrahmt wird die Eröffnung durch die Musikschule Unteres Remstal.

Die Öffnungszeiten ab 18. März: montags geschlossen; ansonsten täglich 11 bis 18 Uhr, donnerstags bis 20 Uhr.