Asylunterkunft zu groß? Kritische BI aus Beinstein: "Wir sind keine Verweigerer"

Sie haben Flyer verteilt, eine Internetseite aufgesetzt, „Arbeitsgruppen“ gebildet und bei der Stadt eine informelle Bürgerbeteiligung beantragt: alles, um eine vermeintliche „Massenunterkunft“ für Flüchtlinge auf dem früheren Firmengelände in Beinstein zu verhindern, bei der sie eine „Ghettoisierung“ befürchten. Doch wer sind die Bürger hinter der Initiative „L(i)ebenswertes Beinstein“? „Wir sind keine Verweigerer, keine Querdenker, keine AfD-Sympathisanten. Wir sind besorgte Bürger, die mitgestalten wollen“, sagt Viktoria Rönnefarth.

Vier Mitglieder der BI haben sich während ihrer Mittagspause Zeit genommen für ein Gespräch vor Ort, im Neubaugebiet „An den Remstalquellen“. Nur wenige Meter weiter, auf der anderen Seite der schmalen Straße In den Auen, liegt das frühere Minag-Areal in den Sulzwiesen. Hier will die Stadtverwaltung 60 bis 65 Geflüchtete in Mobilheimen unterbringen, bei Bedarf in einem weiteren Schritt in etwa noch mal so viele. Entschieden ist das nicht, der Gemeinderat befasst sich in zwei Wochen damit. Die vier BI-Mitglieder wohnen im Neubaugebiet. Andere kommen aus Beinstein und darüber hinaus.

„Wir haben keine Angst vor den Geflüchteten“

Viktoria Rönnefarth arbeitet im Marketing, Simone Geiger ist Vertriebsleiterin. Ralf Hippler ist im Außendienst und Vertrieb tätig. Markus Müller ist Ingenieur. Mit Rönnefarth und Müller haben zwei einen Doktortitel. Geiger, Hippler und Müller sind drei der fünf Sprecher der BI. Alle haben Kinder, die noch zu Hause wohnen, sagen sie. „Wir haben keine Angst vor den Geflüchteten“, so Viktoria Rönnefarth. Markus Müller sagt, er habe selbst eine Wohnung an Asylsuchende vermietet.

Dass es unter Anwohnern oder Beinsteinern auch „aggressive Stimmen“ gegeben habe, fänden die vier nicht gut. „Von so was wollen wir uns abgrenzen“, so Rönnefarth.

Alle äußern Kritik an der Kommunikationspolitik der Stadt bis zum Informationsabend in Beinstein Mitte Februar. „Wir sind von der Stadt überrumpelt worden“, sagt Viktoria Rönnefarth. Man wolle aber keinen Streit, sondern Dialog. Ziel sei ein „Bürgerrat“. Ralf Hippler: „Wir wollen uns mit allen zusammen an einen Tisch setzen.“

Markus Müller: 20 bis 30 Personen wären realistisch

Vor allem geht es ihnen um die Größe der Flüchtlingsunterkunft. Auf die Frage, welche Zahl an Bewohnern die BI für die Sulzwiesen als zumutbar betrachtet, sagt Markus Müller: „Wir haben intern viel über die Zahl diskutiert.“ 20 bis 30 Personen halte er für realistisch. Die Stadtverwaltung will in einer ersten Tranche 60 bis 65 in 17 Mobile Homes unterbringen. „Wenn viele Menschen auf einem Haufen sind, mit ganz vielen kulturellen Unterschieden, kann es zu Konflikten kommen“, sagt Müller. Rönnefarth ergänzt: „Auch unter den Bewohnern selbst. Das sollte möglichst vermieden werden.“

Außerdem mangle es schon jetzt an vielem, was Familien brauchen: Hebammen, Kinderärzte, Kitaplätze. Der Spielplatz nebenan könnte auch überlastet werden, fürchtet Müller. Beinstein sei die kleinste Ortschaft in Waiblingen, so Rönnefarth. „Warum sollen hier so viele untergebracht werden? Es muss erlaubt sein, diese Frage zu stellen.“ Die Verwaltung hatte darauf hingewiesen, dass es in Beinstein bislang am wenigsten Plätze für die Flüchtlingsunterbringung gibt. Und dass bei weiter steigenden Zahlen auch anderswo neue Unterkünfte gebraucht werden.

Simone Geiger: Verteilung relativ zur Einwohnerzahl

Simone Geiger findet, die Verteilung solle in Relation zur Einwohnerzahl der Ortschaften erfolgen, und innerhalb der Ortschaften noch möglichst „dezentral“. „Denn wir als Anwohner müssen es ja - zusammen mit den Vereinen, Kirchen und anderen - stemmen.“

Dem Eindruck, dass hier - ähnlich wie bei Windrädern - die Haltung „Nicht vor meiner Haustür!“ zu beobachten sei, widerspricht Geiger vehement. Man sei ja bereit, dezentrale Unterkünfte mitzutragen. „Nur weil wir zufällig diese große Fläche haben, darf man ja fragen, ob die gleich so gefüllt werden muss“, so Ralf Hippler.

„Wir haben alle im Grundbuch den Eintrag, dass hier ein Sportplatz hinkommt. Wir wussten, dass sich das Gebiet weiterentwickelt, nachdem wir hierhergezogen sind“, sagt Markus Müller. Aber die Flüchtlingsunterkunft dürfe eben nicht zu groß werden: „Alle Experten raten zu kleinen Einheiten. Das ist man den Bürgern und den Geflüchteten schuldig.“

"Wir dürfen infrage stellen, dass die Stadt hier nur Familien unterbringt"

Und es fehle ihnen ein „ordentliches Konzept“, fügt Simone Geiger hinzu. Der Infoabend habe Zweifel nicht ausräumen können - auch daran nicht, wer in den Mobile Homes wohnen wird. „Wir dürfen infrage stellen, dass die Stadt hier nur Familien unterbringt. Das konnte uns bei der Informationsveranstaltung keiner zusagen“, so Ralf Hippler. „Eine gewisse Skepsis ist da“, sagt auch Viktoria Rönnefarth. „Die Stadt hat uns total überrumpelt. Dass das auch Ängste schürt, ist doch klar.“

Aber: Wenn die erste Tranche an Mobilheimen komme, „wollen wir auch, dass es gut wird - für die Bewohner und die Anwohner“.