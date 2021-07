Die Commerzbank will bis Ende 2022 von bundesweit 790 Filialen 340 schließen. Von Oktober an sollen bereits 240 Standorte geschlossen werden. Die restlichen 100 im kommenden Jahr 2022. Auch die Filiale in Waiblingen ist davon betroffen, ebenfalls die in Schorndorf. Lediglich 450 Standorte will die Privatbank erhalten, darunter die Standorte Backnang, Fellbach sowie Stuttgart-Bad Cannstatt oder Aalen und Ludwigsburg.

In Waiblingen befindet sich die Bankfiliale in der Bahnhofstraße