Aus Anlass der „Zentralen Gedenkveranstaltung für die in der Corona-Pandemie Verstorbenen“, zu der der Bundespräsident einlädt, wehen am Sonntag, 18. April, erstmals die Bundes-, Landes- und Europaflaggen in Trauerbeflaggung vor dem Rathaus in Waiblingen und vor den Rathäusern der Ortschaften.

Das hat laut der Stadtverwaltung Bundesinnenminister Horst Seehofer angeordnet.