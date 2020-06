Das Leben ist wieder eingekehrt in die Fitnessstudios. Im „Clever fit“ am Waiblinger Tor etwa stählen starke Männer wieder ihre Muskeln, ein Senioren-Paar hält sich mit wohldosierten Übungen in Schwung, und im Kursraum folgt eine kleine Gruppe von Frauen den Anweisungen der Yogalehrerin. Obwohl die Freude über den Neustart überwiegt, sagt Studioleiterin Larissa Wörner aber auch: „Das ist kein normales Training.“ Der Betreiber eines anderen Studios nennt die Situation „wirklich